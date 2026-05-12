*
الاربعاء: 13 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • أسواق
  • روسيا تخفض توقعات إنتاج وتصدير النفط والغاز للسنوات الثلاث المقبلة

روسيا تخفض توقعات إنتاج وتصدير النفط والغاز للسنوات الثلاث المقبلة

  • 12 أيار 2026
  • 23:29
روسيا تخفض توقعات إنتاج وتصدير النفط والغاز للسنوات الثلاث المقبلة

خبرني - أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها خفضت توقعاتها لإنتاج وصادرات النفط، والغاز خلال السنوات الثلاث المقبلة، في ظل تأثير العقوبات الغربية والهجمات على البنية التحتية للطاقة وتباطؤ الاقتصاد.

وقالت الحكومة الروسية في بيان: "جرى خفض توقعات إنتاج النفط ومكثفات الغاز هذا العام إلى511 مليون طن، بما يعادل 10.22 مليون برميل يومياً، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 525.2 مليون طن، كما تم تخفيض توقعات صادرات الخام بمقدار 4.5 مليون طن هذا العام إلى 237.2 مليون طن، وبنحو 16.5 مليون طن العام المقبل إلى 227.4 مليون طن".

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مستشار أردني يطالب بضرورة وجود بدائل لإرغام المدين على السداد
مستشار أردني يطالب بضرورة وجود بدائل لإرغام المدين على السداد
  • 2026-05-12 23:05
مجلس الأعمال الأردني السعودي: لا عذر للتهاون في تعزيز العلاقات الاقتصادية
مجلس الأعمال الأردني السعودي: لا عذر للتهاون في تعزيز العلاقات الاقتصادية
  • 2026-05-12 22:10
التضخّم في الولايات المتحدة يبلغ أعلى مستوى في ثلاث سنوات
التضخّم في الولايات المتحدة يبلغ أعلى مستوى في ثلاث سنوات
  • 2026-05-12 22:08
أسعار النفط ترتفع مع تلاشي آمال السلام بين إيران وأمريكا
أسعار النفط ترتفع مع تلاشي آمال السلام بين إيران وأمريكا
  • 2026-05-12 20:40
بحث سبل تفعيل مجلس الأعمال الأردني المغربي المشترك
بحث سبل تفعيل مجلس الأعمال الأردني المغربي المشترك
  • 2026-05-12 16:47
المناطق الحرة تطالب بشمول رؤوس القاطرات المتعاقد عليها سابقا بقرار مجلس الوزراء
المناطق الحرة تطالب بشمول رؤوس القاطرات المتعاقد عليها سابقا بقرار مجلس الوزراء
  • 2026-05-12 16:46