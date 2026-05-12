روسيا تخفض توقعات إنتاج وتصدير النفط والغاز للسنوات الثلاث المقبلة

خبرني - أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها خفضت توقعاتها لإنتاج وصادرات النفط، والغاز خلال السنوات الثلاث المقبلة، في ظل تأثير العقوبات الغربية والهجمات على البنية التحتية للطاقة وتباطؤ الاقتصاد.

وقالت الحكومة الروسية في بيان: "جرى خفض توقعات إنتاج النفط ومكثفات الغاز هذا العام إلى511 مليون طن، بما يعادل 10.22 مليون برميل يومياً، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 525.2 مليون طن، كما تم تخفيض توقعات صادرات الخام بمقدار 4.5 مليون طن هذا العام إلى 237.2 مليون طن، وبنحو 16.5 مليون طن العام المقبل إلى 227.4 مليون طن".