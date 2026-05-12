أبو ليلى: الجماهير الأردنية محترمة ومثقفة والانتقادات تصب في صالحنا

خبرني - أشاد حارس نادي الحسين والمنتخب الوطني يزيد أبو ليلى، بتعامل جماهير فريقي الحسين والوحدات، خلال مباراة نصف نهائي كأس الأردن، التي أقيمت على ستاد الحسن في إربد، وانتهت بفوز الحسين بثلاثة أهداف لهدف.

وقال أبو ليلى في تصريحات تلفزيونية للقناة الرياضية بعد انتهاء المباراة إنّ الجماهير الأردنية جميعها بمافيها الفيصلي والرمثا محترمة ومثقفة، وأنّ انتقادها للاعبين، يصب في صالحهم وصالح الكرة الأردنية، لكن الخروج عن الانتقاد والدخول في الشتائم والسباب، لا تليق بهم.

وشكر جماهير الحسين والوحدات على التي قدمت له التحية في أوقات مختلفة من عمر اللقاء.

وطالب أبو ليلى بنقل مباراة نهائي كأس الأردن، من ستاد عمان إلى ستاد الحسن في إربد خاصة وأنها تجمع فريقين من محافظة إربد هما الرمثا والحسين.