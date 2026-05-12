الاربعاء: 13 أيار 2026
الهلال يتعادل مع النصر ويؤجل حسم الدوري السعودي للجولة الأخيرة

  • 12 أيار 2026
  • 23:11
خبرني - حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة ديربي الرياض التي جمعت بين النصر والهلال مساء الثلاثاء على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن.

وافتتح النصر التسجيل عن طريق محمد سيماكان في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، لينهي الشوط الأول متقدمًا .

وفي الوقت القاتل، أدرك الهلال التعادل في الدقيقة 90+ بعد هدف عكسي سجله حارس النصر بينو في مرماه، ليمنح الهلال نقطة ثمينة في الدقائق الأخيرة.

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 83 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما وصل الهلال إلى 78 نقطة في المركز الثاني مع تبقي مباراة أقل، ليستمر الصراع على لقب الدوري.

