الحسين إربد يُقصي الوحدات ويواجه الرمثا في نهائي كأس الأردن

خبرني - نجح الحسين إربد في التأهل إلى نهائي بطولة كأس الأردن، بعدما تغلب على الوحدات بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء على ستاد الحسن بإربد ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

تقدم الوحدات أولا عند الدقيقة 23 بهدف عكسي، قبل أن يرد الحسين سريعا عبر صيصا بعد دقيقة واحدة، ثم أضاف عارف الحاج الهدف الثاني من ركلة جزاء بالدقيقة 36، وعاد صيصا ليؤكد تفوق فريقه بالهدف الثالث عند الدقيقة 71.

وبهذا الفوز، يضرب الحسين موعدا مع الرمثا في المباراة النهائية المقررة السبت المقبل، بعدما كان الرمثا قد تأهل في وقت سابق على حساب الفيصلي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.