الاردن ... قلق وترقب بين أهالي طلبة (نموذجية اليرموك) بانتظار نتائج فحوصات حادثة التسمم

خبرني - تتواصل حالة القلق والترقب بين أولياء أمور طلبة مدارس جامعة اليرموك النموذجية، على خلفية حادثة التسمم التي أصابت قرابة 100 طالب وطالبة، وسط تساؤلات متزايدة حول أسباب الحادثة وتأخر الإعلان عن نتائج الفحوصات المخبرية الرسمية.

ورغم إعلان مديرية صحة إربد استئناف الدوام المدرسي اعتباراً من يوم أمس الاثنين، إلا أن عدداً كبيراً من الأهالي ما يزالون يمتنعون عن إرسال أبنائهم إلى المدرسة لليوم الثالث على التوالي، بسبب ما وصفوه بـ”غياب الرواية الواضحة” حول حقيقة ما جرى.

وبحسب الأهالي، فإن إجراءات التعقيم التي نُفذت الأحد الماضي لم تقتصر على تنظيف المرافق، بل شملت أيضاً مكافحة القوارض والجرذان في ساحات المدرسة ومحيطها، ما أثار مزيداً من المخاوف والتساؤلات بشأن أسباب الإصابات.

وكانت مديرية الصحة قد أعلنت سابقاً سحب عينات من خزانات المياه، إضافة إلى مطعمين يزودان المدرسة بالأغذية، وكوفي شوب مجاور ومحطة مياه، مؤكدة أن نتائج الفحوصات ستصدر خلال 24 ساعة، إلا أن النتائج لم تُعلن حتى اللحظة، الأمر الذي وسّع دائرة الشكوك بين الأهالي.

وفيما لا يزال 9 طلبة يتلقون العلاج داخل المستشفى، بعد مغادرة 4 حالات إثر تحسنها، أكدت مصادر أن غالبية الإصابات غادرت المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم واستقرار أوضاعهم الصحية.

ويرى أولياء أمور أن استمرار الغموض يستدعي من الجهات الرسمية والجامعة التعامل مع الحادثة بدرجة أعلى من الشفافية، من خلال عقد مؤتمر صحفي يوضح نتائج الفحوصات المخبرية بصورة دقيقة، ويقدم تفسيراً علمياً واضحاً للحادثة، بما يبدد المخاوف ويعيد الثقة للأهالي، خاصة أن صحة الطلبة وسلامتهم تبقى أولوية لا تحتمل التأخير أو تضارب المعلومات.