غضب فيصلاوي ومطالب برحيل الإدارة المؤقتة

خبرني - شهدت حسابات فيصلاوية غضبا عارما بعد خروج الفريق من المنافسة على لقب كأس الأردن الثلاثاء على يد الرمثا بركلات الترجيح.
وطالبت الحسابات وجماهير الفيصلي  رحيل أعضاء الإدارة المؤقتة بسبب ما وصفوه بـ "التخبطات" في القرارات التي أدت لعدم قدرة الفريق على تحقيق بطولة الدوري للعام الثالث على التوالي والكأس للسنة الرابعة على التوالي.
واعتبروا أن عدم دفع رواتب الفريق لعدة أشهر والتغييرات الفنية بـ 4 مدربين في موسم واحد، وعدم جلب لاعبين محترفين على سوية عالية، بالإضافة لتعاقدات مع لاعبين محليين دون المستوى المطلوب تعكس خللا إداريا واضحا يستوجب الرحيل.
وحتى يوم الجمعة الماضية، كان الفيصلي مرشحا لحصد بطولتي الدوري والكأس، حيث خسر المواجهة النهائية مع الحسين إربد ، بطل الدوري للمواسم الثلاثة الأخيرة، وخرج من الكأس الثلاثاء على يد الرمثا بركلات الترجيح.

أبو ليلى: الجماهير الأردنية محترمة ومثقفة والانتقادات تصب في صالحنا
