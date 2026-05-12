الاربعاء: 13 أيار 2026
اشتعال أزمة ريال مدريد وبرشلونة بعد اتهامات «السرقة»

  • 12 أيار 2026
  • 21:48
خبرني - اشتعلت الأزمة بين ريال مدريد وبرشلونة، على خلفية تصريحات، رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز.

واستغل بيريز مؤتمراً صحفياً عقده للحديث عن تلك قضية الدفعات المالية التي دفعها برشلونة بين عامي 2001 و2018 لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، للحصول على مزايا تحكيمية مزعومة في المباريات.

بيريز قال نصاً: "قضية نيغريرا هي أسوأ فضيحة في تاريخ كرة القدم، فهي قضية فساد رياضي، لم يتم حلها حتى الآن ولا تزال تبعاتها مستمرة".

وأضاف رئيس ريال مدريد: "لقد فزت بـ7 ألقاب فقط في الدوري الإسباني مع ريال مدريد، وكان يجب أن أفوز بـ14 لقباً، لقد سلبوا مني الألقاب السبعة الأخرى".

وأمام هذه الاتهامات، أصدر برشلونة بياناً جاء فيه: بخصوص المؤتمر الصحفي الذي دعا إليه رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، نود إعلامكم بأن قسمنا القانوني يراجع بدقة تصريحاته واتهاماته".

وأضاف: "يتم حالياً تحليل هذه التصريحات وتقييم الخطوات التالية. وسنوافيكم بمزيد من المعلومات حول موقفنا وأي قرارات نتخذها عند الاقتضاء".

أبو ليلى: الجماهير الأردنية محترمة ومثقفة والانتقادات تصب في صالحنا
الحسين إربد يُقصي الوحدات ويواجه الرمثا في نهائي كأس الأردن
غضب فيصلاوي ومطالب برحيل الإدارة المؤقتة
الأكثر تتويجا بالليغا عبر التاريخ.. هيمنة الجيل الذهبي لبرشلونة
«سلبوا مني 7 ألقاب».. هجمة جديدة من رئيس ريال مدريد على برشلونة
الرمثا يُقصي الفيصلي ويبلغ نهائي كأس الأردن
