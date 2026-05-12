اشتعال أزمة ريال مدريد وبرشلونة بعد اتهامات «السرقة»

خبرني - اشتعلت الأزمة بين ريال مدريد وبرشلونة، على خلفية تصريحات، رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز.

واستغل بيريز مؤتمراً صحفياً عقده للحديث عن تلك قضية الدفعات المالية التي دفعها برشلونة بين عامي 2001 و2018 لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، للحصول على مزايا تحكيمية مزعومة في المباريات.

بيريز قال نصاً: "قضية نيغريرا هي أسوأ فضيحة في تاريخ كرة القدم، فهي قضية فساد رياضي، لم يتم حلها حتى الآن ولا تزال تبعاتها مستمرة".

وأضاف رئيس ريال مدريد: "لقد فزت بـ7 ألقاب فقط في الدوري الإسباني مع ريال مدريد، وكان يجب أن أفوز بـ14 لقباً، لقد سلبوا مني الألقاب السبعة الأخرى".

وأمام هذه الاتهامات، أصدر برشلونة بياناً جاء فيه: بخصوص المؤتمر الصحفي الذي دعا إليه رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، نود إعلامكم بأن قسمنا القانوني يراجع بدقة تصريحاته واتهاماته".

وأضاف: "يتم حالياً تحليل هذه التصريحات وتقييم الخطوات التالية. وسنوافيكم بمزيد من المعلومات حول موقفنا وأي قرارات نتخذها عند الاقتضاء".