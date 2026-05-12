ملك البحرين يؤكد اعتزاز بلاده بالعلاقات مع الأردن

خبرني - أكد العاهل البحريني جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعها بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من علاقات أخوية وثيقة وروابط تاريخية راسخة تزداد تطورًا وتميزًا بفضل حرص قيادة البلدين على توثيقها وتدعيمها بما يحقق المصالح المتبادلة.

جاء ذلك خلال استقبال جلالته الثلاثاء، رئيس مجلس الأعيان فيصل عاكف الفايز، والوفد المرافق له خلال زيارة رسمية إلى البحرين، بحسب بيان من مجلس الأعيان.

ونقل الفايز تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتمنياتهما لجلالته بدوام الصحة والعافية، ولمملكة البحرين دوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

ورحب جلالة الملك حمد برئيس مجلس الأعيان الأردني، ونوه بأهمية مثل هذه الزيارات التي تشكل دعمًا لمسار التعاون البرلماني والتنسيق الأخوي إزاء مختلف القضايا، فضلًا عن تبادل الخبرات والتجارب البرلمانية وبما يعود بالخير والنفع على البلدين الشقيقين.

وأشاد جلالته بجهود أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني في توطيد وترسيخ أواصر العلاقات البحرينية- الأردنية، وبالمواقف المشرفة التي تقفها دائمًا المملكة الأردنية الهاشمية تجاه مملكة البحرين وشعبها، ودورها المشهود في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم جهود السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

من جهته، أعرب رئيس مجلس الأعيان عن شكره وتقديره لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفه لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، وما يوليه جلالته من حرص واهتمام دائم بتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية المتميزة والارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون البحريني الأردني في كافة المجالات.

وجدد الفايز تضامن المملكة الأردنية الهاشمية مع مملكة البحرين وإدانتها للاعتداءات الإيرانية الآثمة، ووقوفها إلى جانب البحرين ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها.

وأكد خلال اللقاء اعتزاز الاردن بعلاقات الأخوة المتينة والراسخة بين المملكة الاردنية الهاشمية ومملكة البحرين، وحرص الأردن على المضي قدما في تعزيز هذه العلاقات الراسخة والاستراتيجية على كافة المستويات، والعمل على تطويرها والبناء عليها بمختلف المجالات.

وقال، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد باستمرار، على وقوف الأردن إلى جانب مملكة البحرين وشعبها، ورفض الأردن لأية تدخلات في شؤونها الداخلية من قبل أية جهة كانت، ويؤكد جلالة الملك باستمرار على أن أمن واستقرار مملكة البحرين وعموم دول الخليج العربي، يُعد جزءا لا يتجزأ من أمن الأردن واستقراره.

وأضاف، "إن زيارتنا لمملكة البحرين بدعوة كريمة من رئيس مجلس الشورى، تأتي في اطار حرصنا المشترك على النهوض بعلاقاتنا الثنائية، وفتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والبرلمانية، ولمواصلة التنسيق حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين العربية والاقليمية".

وأكد الفايز أن العلاقات الأردنية البحرينية علاقات تاريخية ومتجذرة، تقوم على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، لافتا الى أن هذه العلاقات تشكل نموذجا لعلاقات المحبة بين الأشقاء، وهي تشهد باستمرار مزيدا من التعاون في مختلف المجالات.

وشكر الفايز جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على حرصه الدائم، للنهوض بالعلاقات الأردنية البحرينية وفتح آفاق اوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك.

وحضر اللقاء الأعيان: سلامه حماد وتوفيق كريشان وسند النعيمات وضيف الله القلاب وسهاد الجندي وسلطان فيصل الجازي، والسفير الأردني لدى البحرين رامي وريكات.