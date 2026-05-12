الاربعاء: 13 أيار 2026
الإمارات تُدرج 16 فرداً و5 كيانات على قائمة الإرهاب المحلية

خبرني - أعلنت الإمارات العربية المتحدة إدراج 16 فرداً و5 كيانات على القائمة المحلية للإرهاب، لارتباطهم بـ حزب الله اللبناني، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية.
ويأتي القرار في إطار جهود الإمارات لمكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز الإجراءات الرامية إلى حماية الأمن والاستقرار، بما يتماشى مع القوانين والتشريعات المحلية والالتزامات الدولية ذات الصلة.
وأكدت الجهات المعنية أن إدراج الأفراد والكيانات على القائمة يترتب عليه تطبيق الإجراءات القانونية المعتمدة، بما يشمل تجميد الأصول ومتابعة الأنشطة المرتبطة بهم وفق الأنظمة المعمول بها.

