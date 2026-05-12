بعد وفاة عبدالرحمن أبوزهرة.. يسرا تكشف سبب غيابها عن الجنازة

نعت الفنانة يسرا الفنان الراحل عبد الرحمن أبوزهرة، الذي تُوفي مساء الإثنين 11 مايو/ أيار 2026، بعد صراع مع المرض، معربة عن حزنها العميق لفقدان أحد أبرز رموز الفن المصري، ومعلنة اعتذارها عن عدم حضور مراسم الجنازة بسبب وجودها خارج القاهرة.

ونشرت يسرا صورة للفنان الراحل عبر حسابها الرسمي على منصة «إنستغرام»، وكتبت كلمات رثاء عبّرت فيها عن مكانته الفنية والإنسانية، قائلة: «ببالغ الحزن والأسى، أنعى الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، كان قيمة فنية وإنسانية كبيرة لا تتكرر».

وأضافت أن رحيله يمثل خسارة كبيرة، مؤكدة أن صوته وأعماله وحضوره سيظلون باقين في ذاكرة الأجيال، ودعت له بالرحمة، متقدمة بالعزاء إلى أسرته، ومؤكدة: «رحمه الله، وألهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون»، مع توضيح اعتذارها عن عدم التواجد في الجنازة لانشغالها خارج العاصمة.

ويعد عبدالرحمن أبوزهرة من أبرز الفنانين في تاريخ الدراما والسينما المصرية، حيث تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1958.

وعمل في البداية موظفاً، قبل أن يُعيَّن ممثلاً في المسرح القومي عام 1959، وكانت انطلاقته المسرحية الأولى من خلال مسرحية «عودة الشباب» للكاتب توفيق الحكيم.

واستطاع الراحل تحقيق حضور لافت على خشبة المسرح، خاصة بعد مشاركته في بطولة مسرحية «بداية ونهاية» المقتبسة عن رواية الأديب نجيب محفوظ، عقب اعتذار الفنان عمر الحريري عن الدور، كما تولى بطولة مسرحية «المحروسة» بعد وفاة الفنان صلاح سرحان، ليستمر بعدها في تقديم أكثر من 100 عمل مسرحي.

وترك أبوزهرة رصيداً فنياً واسعاً في السينما والدراما التلفزيونية، من خلال مشاركته في أعمال بارزة مثل «النوم في العسل»، و«أرض الخوف»، و«حب البنات»، و«الجزيرة»، و«تيتة رهيبة»، إضافة إلى أدوار تلفزيونية ناجحة في مسلسلات «لن أعيش في جلباب أبي»، و«الزيني بركات»، و«الوسية»، و«السقوط في بئر سبع»، و«العمة نور»، و«الملك فاروق»، و«الجماعة».

كما خاض تجربة مميزة في الأداء الصوتي مع شركة والت ديزني، حيث قدم النسخة العربية لشخصية «سكار» في فيلم «الأسد الملك»، وشخصية «جعفر» في فيلم «علاء الدين»، ليترك بصمة بارزة في مجال الدوبلاج العربي.