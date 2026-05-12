الأكثر تتويجا بالليغا عبر التاريخ.. هيمنة الجيل الذهبي لبرشلونة

خبرني - أصبح برشلونة أحدث المتوجين بالدوري الإسباني، ولكن لم يرتق أي من لاعبيه إلى قائمة الأكثر تتويجاً باللقب عبر التاريخ.

وبتشكيلة يغلب عليها اللاعبون صغار السن، تُوج برشلونة بطلاً للدوري الإسباني للمرة الـ29 في تاريخه والثانية على التوالي بعد الفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو.

وحسب موقع "ترانسفير ماركت"، يتصدر الأسطورة خينتو قائمة أكثر اللاعبين تتويجاً بلقب الدوري الإسباني عبر التاريخ، بعدما حصد 12 لقباً بقميص ريال مدريد، ليبقى الرقم صامداً لعقود طويلة.

ويأتي خلفه مباشرة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي وخوسيه بيري برصيد 10 ألقاب لكل منهما، حيث صنع "البرغوث" حقبة ذهبية مع برشلونة، بينما ارتبط اسم بيري بأمجاد ريال مدريد التاريخية.

كما تضم القائمة عدداً من رموز برشلونة، أبرزهم جيرارد بيكيه، وسيرجيو بوسكيتس، وأندريس إنييستا، الذين حقق كل منهم 9 ألقاب مع الفريق الكتالوني.

وعلى الجانب المدريدي، يتواجد الثلاثي التاريخي جوزيه كاماتشو، وكارلوس سانتيانا، وأمانسيو أمارو برصيد 9 بطولات لكل منهم أيضاً.

كما يظهر تشافي هيرنانديز في القائمة بـ8 ألقاب، ليؤكد الجيل الذهبي لبرشلونة حضوره القوي بين أكثر اللاعبين تتويجاً في تاريخ الليغا بوجود 5 لاعبين منهم في القائمة.