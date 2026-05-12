الاردن .. هيئة النقل: حملة للحد من ظاهرة نقل الركاب بالتطبيقات غير المرخصة

خبرني - بدأت هيئة تنظيم النقل البري بتنفيذ حملة توعوية عبر منصاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف الحد من ظاهرة نقل الركاب من خلال التطبيقات غير المرخصة.

ووجّهت الهيئة رسائل توعوية للمواطنين عبر منشورات توضيحية، استندت إلى السند التشريعي المعمول به، مؤكدة أن قانون تنظيم نقل الركاب لسنة 2017، المادة (22)، ينص على أنه "يُعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار كل من يزاول أي عمل من خدمات نقل الركاب أو خدمات النقل الداخلي دون الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة أو الجهة المختصة".

وتهدف الحملة إلى تعزيز وعي المواطنين بمخاطر التعامل مع هذه الوسائل غير النظامية، وما قد يترتب عليها من تداعيات تتعلق بغياب معايير الأمان والسلامة، وعدم توفر التغطية التأمينية، إلى جانب عدم خضوعها للرقابة والتنظيم الرسمي، فضلاً عن الآثار السلبية والتحديات المرتبطة باستمرار هذه الظاهرة.