حسام السيلاوي ينشر «دليل براءته» بعد أزمة المقاطع الأخيرة

خبرني - أعاد الفنان الأردني حسام السيلاوي الجدل إلى الواجهة مجددًا، بعدما شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام» تقرير خبرة فنية وتقنية، قال إنه يكشف وجود تلاعب بالمقاطع المصورة المتداولة خلال أزمته الأخيرة.

وجاءت الخطوة بعد فترة من الجدل الواسع الذي أثارته تصريحات دينية نُسبت إلى السيلاوي، والتي تسببت في موجة كبيرة من الانتقادات وردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع تطورات متلاحقة شملت تصريحات لوالده أعلن فيها تبرؤه منه قبل أن يتراجع لاحقًا ويؤكد دعمه له.

كما شهدت الأزمة تداول أنباء تزعم نقل الفنان إلى المستشفى بشكل قسري من قبل عائلته، إلى جانب الحديث عن توقيفه في الأردن على خلفية القضية، دون صدور توضيحات رسمية كاملة بشأن تلك المزاعم.

وفي أحدث تطورات القضية، نشر السيلاوي صورة من تقرير خبرة تقنية عبر خاصية «الستوري»، وعلّق عليها قائلًا: «ما أحلى الحق على الصبح»، في إشارة اعتبرها متابعوه تأكيدًا لروايته بشأن تعرض المقاطع المتداولة للتعديل والاجتزاء.

وأوضح التقرير، المؤرخ بتاريخ 11 مايو/أيار، أن عملية الفحص شملت إجراءات تحليل رقمي متخصصة، تضمنت إنشاء نسخة كاملة من البيانات واستخراج البصمة الرقمية، إضافة إلى مراجعة سلسلة حفظ الأدلة الرقمية للتأكد من سلامة المحتوى وعدم العبث به.

وأشار التقرير إلى وجود اختلافات في بيانات «الميتاداتا»، فضلًا عن تباين ملحوظ في جودة الصوت والترددات عند بعض نقاط القطع داخل المقاطع المتداولة، وهو ما اعتبره التقرير دليلًا على وجود عمليات تعديل وبتر للمحتوى الأصلي.

وخلصت نتائج الفحص إلى ما وصفه التقرير بـ«التلاعب التقني المقصود» بهدف إخراج المقاطع من سياقها الحقيقي، مع الإشارة إلى إعداد تقرير تفصيلي لاحق يتضمن مقارنات بين النسخ الأصلية والمعدلة، تمهيدًا لتقديمه إلى الجهات المعنية.