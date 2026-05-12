«سلبوا مني 7 ألقاب».. هجمة جديدة من رئيس ريال مدريد على برشلونة

خبرني - عاد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، ليتحدث مجدداً عن قضية نيغريرا المتهم فيها الغريم التقليدي برشلونة.

ويتعلق الأمر بدفعات مالية دفعها برشلونة بين عامي 2001 و2018 لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، للحصول على مزايا تحكيمية مزعومة في المباريات.

واستغل بيريز الفرصة للحديث عن تلك القضية من جديد، على هامش ظهوره في مؤتمر صحفي على خلفية الأزمة التي يعيشها فريق كرة القدم بالنادي، والذي خرج بلا ألقاب هذا الموسم.

وقال بيريز في المؤتمر الصحفي: "قضية نيغريرا هي أسوأ فضيحة في تاريخ كرة القدم، فهي قضية فساد رياضي، لم يتم حلها حتى الآن ولا تزال تبعاتها مستمرة".

وأضاف: "من غير المفهوم أننا لا نزال نرى حكاماً من تلك الحقبة يديرون المباريات في الدوري".

وأكمل: "دفع برشلونة لنيغريرا مقابل خدماته لعقدين من الزمن، وما زال هؤلاء الحكام يمارسون التحكيم في العقد الثالث".

وأوضح: "نحن نقوم بإعداد ملف مهم من 500 صفحة بشأن تلك القضية، وسنرسله على الفور إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لكي يضع حداً لذلك ويستأصل الأمر من جذوره، من أجل مصلحة كرة القدم العالمية".

واستطرد: "لقد فزت بسبعة ألقاب فقط في الدوري الإسباني مع ريال مدريد؟، كان يجب أن أفوز بـ14 لقباً، لقد سلبوا مني الألقاب السبعة الأخرى".

وأنهى رئيس ريال مدريد قائلاً: "هناك أيضاً عدونا الدائم، رابطة الليغا، سنقاتل، أنا أقاتل الجميع، الفساد المنهجي في قضية نيغريرا، كيف يُقال إنه يجب أن ننسى؟".