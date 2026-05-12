بعد غياب 3 سنوات.. محمد رمضان يروج لفيلم «أسد» قبل عرضه في السينمات

خبرني - يستعد محمد رمضان لطرح فيلم "أسد" في دور العرض، مع تأكيدات باستعداد السينمات لاستقبال الجمهور بعد غياب فني لعدة سنوات.

يواصل الفنان محمد رمضان الترويج لـفيلمه السينمائي الجديد "أسد"، الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي المصرية اعتباراً من مساء غد الأربعاء، في عودة جديدة له إلى شباك التذاكر بعد فترة غياب امتدت نحو ثلاث سنوات، منذ تقديم فيلم "ع الزيرو" الذي عُرض عام 2023.

وأعلن رمضان أن صالات السينما أنهت تجهيزاتها لاستقبال الجمهور، معرباً عن أمله في أن يحظى المشاهدون بتجربة ممتعة، مستخدماً عبارته الشهيرة "ثقة في الله"، حيث كتب عبر حسابه على منصة "إنستغرام": «ثقة في الله، السينمات مستعدة لاستقبال الجيوش البشرية من بكرة أو بعده بالكتير.. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة».

أوضح الفنان أن فيلم "أسد" يمثل مرحلة مختلفة في اختياراته الفنية، مؤكداً أنه يسعى من خلاله إلى تقديم نمط جديد من الأعمال السينمائية، مع حرصه على التواصل المستمر مع النقاد والصحافة، واعتبار النقد عنصراً أساسياً في تطوير صناعة السينما.

وأضاف أن الفيلم يعكس التزامه بما وصفه بحلمه الفني، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تقديم أعمال يحرص فيها على التنوع بعيداً عن التكرار، مع الحفاظ على البعد الجماهيري، موضحاً أن العمل يجمع بين الطابع التجاري والمضمون الفني، وأنه يطمح إلى تقديم محتوى يليق بالجمهور والسينما المصرية.

تدور أحداث فيلم "أسد" في مصر خلال القرن التاسع عشر، حيث تُروى قصة عبد يُدعى "أسد" يعيش صراعاً داخلياً مع الواقع الذي يعيشه، وتتطور الأحداث مع نشوء علاقة حب سرية ومحرمة بينه وبين امرأة حرة، ما يؤدي إلى تصاعد الصراع مع منظومة المجتمع السائدة.

ومع تطور الأحداث، يتعرض "أسد" لفقدان أحد أهم ما يملك، الأمر الذي يحول صمته إلى حالة غضب تدفعه إلى مواجهة حادة، يقود خلالها صراعاً يضع مصير من حوله على المحك، في سياق درامي يعتمد على التحولات النفسية والشخصية.

يشارك في بطولة الفيلم، إلى جانب محمد رمضان، كل من ماجد الكدواني، رزان جمال، علي قاسم، أحمد داش، إسلام مبارك، كامل الباشا، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة. والعمل من تأليف محمد وشيرين وخالد دياب، وإخراج محمد دياب.



على صعيد المنافسة السينمائية، يشهد موسم أفلام عيد الأضحى 2026 مشاركة أربعة أفلام، من بينها "أسد"، إضافة إلى فيلم "Dogs 7" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز، والذي يُعد من أضخم الإنتاجات السينمائية في العالم العربي، ويضم عدداً من النجوم العرب والعالميين، من بينهم جيانكارلو إسبوزيتو، مونيكا بيلوتشي، سلمان خان، سانجاي دوت، وماكس هوانغ، وهو من قصة المستشار تركي آل الشيخ، وسيناريو محمد الدباح، وإخراج بلال العربي وعادل فلاح.

كما ينافس فيلم "الكلام على إيه- أول ليلة"، الذي يعتمد على مجموعة من النجوم الشباب في إطار اجتماعي كوميدي، وتدور أحداثه حول ليلة زفاف لأربع زيجات من خلفيات اجتماعية مختلفة، حيث تتحول الليلة إلى سلسلة من المفارقات غير المتوقعة التي تكشف طبيعة العلاقات بين الأزواج. والفيلم من بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، مصطفى غريب، وغيرهم، ومن تأليف أحمد بدوي وإخراج ساندرو كنعان.

ويشارك أيضاً فيلم "إذما" المأخوذ عن رواية للكاتب محمد صادق، والذي يتولى كتابته وإخراجه، ويشارك في بطولته أحمد داود وسلمى أبو ضيف، ضمن عمل يجمع بين الدراما الرومانسية والتشويق، من خلال رحلة إنسانية تبحث في الذات وتفاصيلها النفسية.