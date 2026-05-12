الاربعاء: 13 أيار 2026
  • 12 أيار 2026
  • 20:41
شهيد وجرحى بعملية اغتيال وسط قطاع غزة

خبرني - استشهد مواطن وأصيب آخر، مساء يوم الثلاثاء، بغارة إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الطواقم الطبية نقلت شهيدًا وإصابة باستهداف مسيرة إسرائيلية ممر منزل يعود لعائلة نوفل شرقي مخيم النصيرات.

واعلنت مصادر طبية استشهاد عبد الرحمن الشعافي امام منزل لعائلة نوفل بمخيم النصيرات.

والشهيد هو احد أقارب قائد لواء الوسطي في كتائب القسام الشهيد ايمن نوفل.

ونقل الشهيد والمصابون الى مشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار إذ بلغت حصيلة الشهداء منذ سريانه في 10 أكتوبر 2025  857 شهيدًا، وإجمالي الإصابات 2,465 مصابًا، بحسب وزارة الصحة.

