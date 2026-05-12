أسعار النفط ترتفع مع تلاشي آمال السلام بين إيران وأمريكا

خبرني - تلاشت آمال التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران اليوم الثلاثاء بعد قول الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب إن وقف إطلاق النار مع طهران "عرضة للانهيار"، وذلك بعد رفض الجمهورية الإسلامية مقترحا أمريكيا لإنهاء الصراع وتمسكها بقائمة مطالب اعتبرها ترامب "هراء".

وتطالب إيران بإنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما ‌في ذلك لبنان، حيث تخوض إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، قتالا مع مسلحي جماعة حزب الله المدعومة من طهران.

وأكدت الجمهورية الإسلامية في مطالبها أن تكون لها السيادة على مضيق هرمز، وطالبت بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب وإنهاء الحصار البحري الأمريكي وشروط أخرى.

وقال ترامب إن رد إيران يهدد وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في السابع من أبريل نيسان.

وذكر الرئيس الأمريكي ، الذي هدد مرارا بإنهاء وقف إطلاق النار، لصحفيين "أعتبره الأضعف حاليا، بعد قراءة ​ذلك الهراء الذي أرسلوه لنا. لم أكمل قراءته حتى".

* النفط يواصل مكاسبه

اقترحت الولايات المتحدة إنهاء القتال قبل بدء محادثات حول قضايا أكثر تعقيدا، منها برنامج إيران النووي.

وذكرت وزارة ​الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم أن تكلفة الحرب الأمريكية في إيران بلغت 29 مليار دولار حتى الآن، بزيادة قدرها أربعة مليارات عن تقدير جرى تقديمه في ⁠أواخر الشهر الماضي.

وواصلت العقود الآجلة لخام برنت الارتفاع في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، لتصل إلى نحو 108 دولارات للبرميل، وسط حالة الجمود التي أدت إلى استمرار إغلاق مضيق هرمز بشكل ​شبه كامل. وقبل اندلاع الحرب في 28 فبراير شباط، كان يمر عبر الممر المائي خُمس الشحنات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال، وأصبح منذ ذلك الحين نقطة ضغط رئيسية في الصراع.

وأعلنت القيادة المركزية ​الأمريكية أن حاملة الطائرات إبراهام لينكولن لا تزال في بحر العرب تواصل فرض الحصار الأمريكي على إيران، وأنها أعادت توجيه 65 سفينة تجارية ومنعت مرور أربع سفن.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن وزارة الداخلية قولها اليوم الثلاثاء إن السلطات ألقت القبض على أربعة متسللين ينتمون للحرس الثوري الإيراني بعد محاولتهم

دخول البلاد عن طريق البحر.

ولم يصدر أي رد فعل حتى الآن من إيران على هذا التقرير.

* تمسك المسؤولين الإيرانيين بموقفهم

تزامن ذلك مع ​تصريحات من مسؤولين إيرانيين تشير إلى استمرار عزمهم في مواجهة الضغوط الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن محمد أكبر زادة نائب القائد السياسي لبحرية الحرس الثوري قوله إن طهران وسعت تعريفها لمضيق ​هرمز ليصبح "منطقة عمليات واسعة" بموجب خطة جديدة.

ولم ترد السلطات الإيرانية حتى الآن على طلب للتعليق على تصريحات أكبر زادة التي عرفت الممر المائي بأنه منطقة تمتد من ساحل مدينة جاسك في الشرق إلى جزيرة ‌سري في الغرب