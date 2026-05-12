*
الاربعاء: 13 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

تشكيل قمة النصر والهلال في الدوري السعودي 2026

  • 12 أيار 2026
  • 20:36
تشكيل قمة النصر والهلال في الدوري السعودي 2026

خبرني - نستعرض لكم في السطور التالية تشكيل مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي.

وتقام مباراة النصر والهلال على ملعب "الأول بارك" في قمة قد تحسم بنسبة كبيرة هوية بطل دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويمتلك النصر 82 نقطة في المركز الأول للدوري السعودي للمحترفين بفارق 5 نقاط عن الهلال الثاني، مع خوض الزعيم لمباراة أقل.

في حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.
الدفاع: نواف بوشل - محمد سيماكان - عبد الإله العمري - إينيجو مارتينيز.
الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - علي الحسن - كينغلسي كومان.
الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - جواو فيليكس.
تشكيل الهلال في مباراة النصر
في حراسة المرمى: ياسين بونو.
الدفاع: ثيو هيرنانديز - حسان تمبكتي - متعب الحربي - ناصر الدوسري.
الوسط: روبن نيفيز - محمد كنو - سيرجي سافيتش.
الهجوم: سالم الدوسري - كريم بنزيما - مالكوم.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ولي العهد السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع رئيس الإمارات
ولي العهد السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع رئيس الإمارات
  • 2026-05-13 01:12
صحف العالم: بينتو حرم النصر ورونالدو من الفرحة بهفوة كارثية
صحف العالم: بينتو حرم النصر ورونالدو من الفرحة بهفوة كارثية
  • 2026-05-12 23:52
الهلال يتعادل مع النصر ويؤجل حسم الدوري السعودي للجولة الأخيرة
الهلال يتعادل مع النصر ويؤجل حسم الدوري السعودي للجولة الأخيرة
  • 2026-05-12 23:11
ملك البحرين يؤكد اعتزاز بلاده بالعلاقات مع الأردن
ملك البحرين يؤكد اعتزاز بلاده بالعلاقات مع الأردن
  • 2026-05-12 21:45
الإمارات تُدرج 16 فرداً و5 كيانات على قائمة الإرهاب المحلية
الإمارات تُدرج 16 فرداً و5 كيانات على قائمة الإرهاب المحلية
  • 2026-05-12 21:21
الامارات .. اتفاق وهمي لاستخراج تأشيرتَي زيارة وعمل يكلف رجلاً 8500 درهم
الامارات .. اتفاق وهمي لاستخراج تأشيرتَي زيارة وعمل يكلف رجلاً 8500 درهم
  • 2026-05-12 20:45