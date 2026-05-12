تشكيل قمة النصر والهلال في الدوري السعودي 2026

خبرني - نستعرض لكم في السطور التالية تشكيل مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي.

وتقام مباراة النصر والهلال على ملعب "الأول بارك" في قمة قد تحسم بنسبة كبيرة هوية بطل دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويمتلك النصر 82 نقطة في المركز الأول للدوري السعودي للمحترفين بفارق 5 نقاط عن الهلال الثاني، مع خوض الزعيم لمباراة أقل.

في حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

الدفاع: نواف بوشل - محمد سيماكان - عبد الإله العمري - إينيجو مارتينيز.

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - علي الحسن - كينغلسي كومان.

الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - جواو فيليكس.

تشكيل الهلال في مباراة النصر

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: ثيو هيرنانديز - حسان تمبكتي - متعب الحربي - ناصر الدوسري.

الوسط: روبن نيفيز - محمد كنو - سيرجي سافيتش.

الهجوم: سالم الدوسري - كريم بنزيما - مالكوم.