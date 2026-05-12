تبرئة إلهام الفضالة من تهمة الأخبار الكاذبة

خبرني - أسدلت محكمة الاستئناف الكويتية الستار على القضية المثارة ضد الفنانة إلهام الفضالة، بعدما أصدرت حكمًا ببراءتها من التهم المنسوبة إليها في قضية إذاعة أخبار كاذبة.

وجاء الحكم الصادر عن الدائرة «جنايات مستأنف 9» برئاسة المستشار عبد الله الصانع، بعدما قبلت المحكمة الدفوع القانونية المقدمة من هيئة الدفاع، والتي أكدت عدم توافر الأركان المادية والمعنوية للجريمة.

وتولت المحامية مريم فيصل البحر الدفاع عن إلهام الفضالة، حيث ركزت في مرافعتها على انتفاء أي دليل يثبت تورط موكلتها في الاتفاق أو الاشتراك بإذاعة أخبار كاذبة، وهو ما انتهت إليه المحكمة بإعلان البراءة رسميًا.

وعقب صدور الحكم، عبّرت المحامية مريم البحر عن سعادتها بالقرار عبر حسابها على «إنستغرام»، مؤكدة صدور حكم البراءة لصالح الفنانة الكويتية، ومشيدة بقرار المحكمة.



من جانبها، حرصت إلهام الفضالة على توجيه الشكر للقضاء الكويتي، حيث كتبت عبر حساباتها الرسمية: «الحمد لله رب العالمين»، كما وجهت رسالة خاصة لمحاميتها وصفتها خلالها بـ«بطلة الأبطال»، مؤكدة أنها «كفت ووفت».

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا عقب إعلان الحكم، إذ انهالت رسائل التهنئة من جمهور الفنانة وزملائها، الذين أشادوا بنزاهة القضاء الكويتي وبجهود فريق الدفاع في إنهاء الأزمة القانونية لصالحها.