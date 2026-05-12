لماذا اعتبر محمد رمضان فيلم (أسد) خسارة مادية له؟

خبرني - لا تزال تصريحات الفنان المصري محمد رمضان عن فيلمه السينمائي الجديد "أسد" الذي ينطلق عرضه في صالات السينما المصرية يوم الخميس 14 مايو/أيار الجاري تلقي بظلالها على كونها تجربته السينمائية "الأفضل والأرقى" حتى الآن، بعدما أثار جدلا واسعا في بداياته الفنية بسبب تقديمه أفلاماً صُنفت من قبل النقاد تحت مسميات "الانتماء إلى نوعيات العنف والبلطجة".

وقال محمد رمضان في المؤتمر الصحفي لفيلم "أسد"، الذي أقيم مساء الأحد الماضي، إن التجربة تُعد نقلة نوعية غير مسبوقة له على مستوى تاريخه السينمائي برمّته، غير أنه لا ينفي أن جميع مشاركاته وبطولاته السينمائية السابقة بداية من حضوره في فيلم "إحكي يا شهرزاد" مع منى زكي، وصولا إلى فيلمه الأخير "هارلي"، كانت بمثابة خطوات هامة وتنقلية، أوصلته لما هو عليه الآن، على حد قوله.

وأشار رمضان إلى أنه اضطر في بداياته إلى تقديم نوعيات خاصة من الأدوار والأعمال السينمائية إلى أن وقف على أرض صلبة، بحسب تعبيره، بعدما تكونت لديه قاعدة جماهيرية عريضة، أوصلته لما هو عليه اليوم في العمل على مشروعات سينمائية كبرى، مثل فيلم "أسد" مع المخرج العالمي محمد دياب.

ولفت رمضان إلى أنه يعمل مع المخرج وصناع فيلم "أسد" منذ نحو أربعة أعوام، مؤكدا على أن ظروف عمليات التحضير والتصوير الخاصة بالفيلم تختلف كليا عن كافة أعماله السابقة، وأن التصوير والارتباط بالتجربة على مدار أربعة أعوام حرمه من الحضور السينمائي والدرامي، الذي كان يعتقد أنه سيحقق له مكاسب مادية كبرى كفنان.

ولفت الفنان المصري إلى أن التجربة برغم أهميتها التاريخية بالنسبة له، وكونها الأولى خلال مساره الفني، إلا أنها عطلت حضوره في السينما والدراما على حد سواء، لسنوات، وهو ما يعتبره خسارة مادية له.

إلا أنه يرى أن فيلم "أسد" يمثل بداية مرحلة جديدة في مساره السينمائي، ليكوّن من خلالها مكتبة أفلام سينمائية مختلفة عما قدمه سابقا، بحسب تعبيره.

وتطرق محمد رمضان إلى الحديث عن المنافسة الفنية في السينما، وقال إنه يعدّها أمرا صحيا، بدونه ربما يفتقد الفنان للشغف والدافع إلى تقديم أعمال مميزة إلى الجمهور.

كما أكد على تقبله الشديد للنقد الفني بكافة أحواله، وأنه يرى أن الصحافة والإعلام هما الضمير الحي لتوجيه وتصحيح مسار الفنان نحو جوهر الصناعة الفنية الحقيقية، على حد تعبيره.

يذكر أن فيلم "أسد" من بطولة محمد رمضان، رزان جمال، علي قاسم، ماجد الكدواني، كامل الباشا، إسلام مبارك، أحمد داش وآخرين، وهو من تأليف الأخوة محمد وخالد وشيرين دياب، ومن إخراج محمد دياب.