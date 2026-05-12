الاربعاء: 13 أيار 2026
رئيس ريال مدريد ينفي استقالته

  • 12 أيار 2026
  • 19:51
خبرني - نفى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد استقالته من منصبه وقرر الدعوة لانتخابات جديدة

وعقد بيريز مؤتمراً صحفياً عاجلاً على خلفية الأزمة التي يعيشها فريق كرة القدم بالنادي، والذي خرج بلا ألقاب هذا الموسم.

وقال بيريز: "يؤسفني أن أعلن، لن أستقيل وأنا أدعو إلى انتخابات جديدة، وسأشارك فيها".

وجاءت دعوة بيريز إلى انتخابات جديدة في ريال مدريد قبل ثلاث سنوات من موعدها، حيث كان من المفترض أن تنتهي ولايته الحالية في عام ٢٠٢٩.

وأضاف: "هناك حملات تُشنّ ضدي، يستغلّ البعض الوضع السيئ لمهاجمتي شخصياً".

وأردف: "يسألون: "أين فلورنتينو؟ أين هو؟، يقولون إنني مصاب بسرطان في مراحله الأخيرة".

واستطرد: "أنا رئيس شركة إنشاءات كبرى. أنا رئيس ريال مدريد، أنا بصحة ممتازة".

وواصل: "لماذا يقولون إنني مصاب بالسرطان؟ من أين أتت هذه الشائعة؟ لماذا يقولون إنني مريض وضعيف ومتعب؟".

وأكمل: "أدعو إلى انتخابات جديدة لمجلس الإدارة، وهذا المجلس، برئاستي، سيخوض غمار هذه الانتخابات، أي شخص ينتقدنا وينشر هذه الشائعات عني، يمكنه الترشح ضدي في هذه الانتخابات، من يرغب في التقدم، فليتقدم، كفى تظاهراً بالضعف".

وأوضح: "يقولون إن ريال مدريد في حالة يرثى لها، وأنها فوضى عارمة، وأنها كارثة، كل هذا كذب محض، هذا هو النادي الأكثر شهرة في العالم، لدينا الفريق الأكثر قيمة في العالم وفقاً لموقع ترانسفير ماركت".

وأتم: "العالم كله معجب بنا. أتحدث إلى أشخاص من الفيفا واليويفا وهم لا يفهمون لماذا تعاملنا وسائل الإعلام الإسبانية بهذه الطريقة".

