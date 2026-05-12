ياسين براهيمي ينهي شائعات عودته لمنتخب الجزائر

خبرني - كشف الدولي الجزائري، ياسين براهيمي حقيقة عودته لصفوف منتخب بلاده، تحسباً للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

صانع اللعب المُخضرم، غائب عن منتخب الجزائر منذ صيف 2024، مكتفيًا بالظهور مع منتخب الرديف خلال كأس العرب الأخيرة.

العروض القوية لياسين براهيمي مع نادي الغرافة القطري، جعلت اسمه يطرح من جديد على الساحة الكروية الجزائرية، كمنافس محتمل لحسام عوار الذي يقدم مستوياته غير مقنعة رفقة "الخضر" في الآونة الأخيرة.

ياسين براهيمي وخلال حديث هامشي رفقة وسائل الإعلام القطرية، بعد قيادته الغرافة للتتوج بكأس أمير دولة قطر، نفى أن يكون قد تلقى أي اتصال رسمي من فلاديمير بيتكوفيتش أو الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

النجم الأسبق لبورتو البرتغالي، قال: "لم يصلني أي اتصال، الاتحاد الجزائري لكرة القدم بعث لي التهاني بعد التتويج بالكأس فقط".

وأضاف: "بطبيعة الحال، سأكون مُستعداً للتواجد مع المنتخب في كأس العالم، خاصة وأنها ستكون آخر فرصة لي للمشاركة في هذه التظاهرة".

وأتم: "المشاركة في كأس العالم ستكون بمثابة حُلم بالنسبة لي".

وتبدو حظوظ براهيمي في المشاركة في المونديال القادم منعدمة، نظراً لتقدمه في السن وعدم تناسب طريقة لعبه مع النهج التكتيكي المتبع من المدرب فلاديمير بيتكوفيتش.

يذكر أن براهيمي سبق له الظهور في كأس العالم خلال نسخة 2014، والتي ساهم خلالها في تجاوز الجزائر للدور الأول لأول مرة في تاريخها.