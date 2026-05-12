من هو ياسين بنفضول زوج سناء مرحاتي؟ فارق العمر يثير التفاعل

خبرني - أُعلن زواج الفنانة سناء مرحاتي من الموسيقي ياسين بنفضول خلال أسبوع القفطان 2026 في مراكش، وسط تفاعل واسع حول فارق العمر بينهما.

تصدر خبر زواج الفنانة المغربية سناء مرحاتي من الموسيقار ياسين بنفضول منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب إعلان ارتباطهما الرسمي خلال فعاليات أسبوع القفطان 2026، الذي استضافته مدينة مراكش بحضور عدد من نجوم الفن.

وجاء الإعلان عن الزواج خلال حفل ختام أسبوع القفطان، حيث ظهر الثنائي معاً وأعلنا ارتباطهما بشكل رسمي أمام وسائل الإعلام، وتبادلا عبارات التعبير عن السعادة بهذه الخطوة، وسط تفاعل واسع من الحضور.

شهدت المناسبة موجة من التهاني والمباركات التي انهالت على الزوجين من عدد من الفنانين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تمنوا لهما حياة زوجية مستقرة وسعيدة، في وقت أعادت فيه سناء مرحاتي نشر رسائل التهنئة عبر خاصية «الستوري» على حسابها في منصة «إنستغرام». ومع تصدر الخبر منصات التواصل، بدأ عدد من المتابعين في البحث عن معلومات حول الفنانة المغربية، التي تُعد من أبرز الأصوات في الساحة الفنية بالمغرب.

تعد سناء مرحاتي فنانة مغربية معروفة، اشتهرت بتقديم أعمال الطرب والأغاني المغربية، وُلدت في 10 مارس/ آذار 1984، ما يجعل عمرها 42 عاماً، وقد بدأت مسيرتها الفنية عام 1999، وهي في سن الخامسة عشرة، بدعم من والدها الذي شجعها على دخول المجال الفني والتلحين. وقدمت، خلال مشوارها، عدداً من الأعمال الغنائية والقصائد البارزة، من بينها قصيدة «الأم»، كما حصلت على وسام مكافأة من درجة ضابط؛ تقديراً لعطائها الفني.

أما زوجها ياسين بنفضول، فهو موسيقار مغربي اشتهر بالعزف على آلة الجيتار، وحقق حضوراً لافتاً في المجال الموسيقي، وتشير بعض التقارير إلى أنه من مواليد عام 1997، رغم عدم توفر معلومات دقيقة ومؤكدة حول عمره.

وأفادت تقارير بأن فارق العمر بين الثنائي يُقدّر بنحو 13 عاماً، وهو ما دفع بعض رواد مواقع التواصل إلى التفاعل مع الخبر من خلال نقاشات حول هذا الفارق، بالتزامن مع انتشار صور ومقاطع من حفل الزواج. واحتفلت سناء مرحاتي بزواجها في أجواء عائلية اقتصرت على الأقارب والأصدقاء المقربين، بعيداً عن مظاهر الاحتفال الواسعة