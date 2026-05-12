4 مشروبات في منزلك تحميك من ارتفاع ضغط الدم

خبرني - كشف تقرير طبي جديد استند إلى آراء 4 من كبار أخصائيي التغذية عن قائمة بالمشروبات الطبيعية الأكثر فعالية في خفض ضغط الدم، مؤكداً أن العادات الغذائية اليومية تلعب دوراً محورياً في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية يفوق ما يعتقده الكثيرون.

عصير الرمان

واحتل عصير الرمان صدارة التوصيات، حيث أكدت أخصائية التغذية سوزان فيشر أن تناول كوب واحد منه يومياً يساهم في إرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم بفضل محتواه الغني بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة التي تحفز إنتاج أكسيد النتريك.

الشاي الأخضر

وفي سياق متصل، شددت الأخصائية سيمون هارونيان على فوائد الشاي الأخضر كبديل صحي للقهوة، موضحة أنه يدعم الدورة الدموية ويمتلك خصائص مضادة للالتهابات، بشرط تناوله دون محليات صناعية.

الكركديه

من جانبها، أشارت لينا بيل إلى أن شاي الكركديه يعد من أكثر المشروبات المدعومة بالأدلة العلمية لقدرته على خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، بفضل مركبات الأنثوسيانين النباتية التي تحسن مرونة الشرايين.

عصير الشمندر

كما انضمت روكسانا إحساني إلى قائمة الخبراء بتزكية عصير البنجر (الشمندر) كخيار مثالي، نظراً لاحتوائه على نترات طبيعية ومواد مضادة للأكسدة تعمل على تقليل الالتهابات وتزويد الجسم بالفيتامينات والمعادن الأساسية مثل المغنيسيوم وفيتامين C.

ولم يقتصر التقرير على المشروبات فحسب، بل أكد الخبراء أن هذه الخيارات الطبيعية تعمل بكفاءة أكبر عند دمجها مع نمط حياة صحي يعتمد على تقليل استهلاك الصوديوم، وممارسة الرياضة بانتظام لمدة 150 دقيقة أسبوعياً، بالإضافة إلى تبني تقنيات إدارة التوتر مثل التأمل والتنفس العميق، لضمان الحفاظ على مستويات ضغط دم آمنة ومستقرة.