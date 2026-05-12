اتفاقية لإنشاء حديقة بيئية في سحاب

خبرني - وقعت وزارة البيئة وبلدية سحاب،الثلاثاء، اتفاقية لإنشاء حديقة بيئية في منطقة سوق الحلال القديم بمدينة سحاب.

ووقع الاتفاقية وزير البيئة أيمن سليمان، ورئيس لجنة بلدية سحاب عيادة الحسبان، وبحضور الأمين العام عمر عربيات، ضمن جهود تعزيز الواقع البيئي وزيادة المساحات الخضراء في المدينة.

وأكد سليمان أن الوزارة تولي الملف البيئي في سحاب اهتماما خاصا، في ظل التحديات البيئية والصناعية التي تشهدها المدينة، مشيرا إلى أن مشروع الحديقة البيئية يشكل خطوة مهمة نحو تحسين البيئة المحلية وتوفير متنفس حضاري يخدم الأهالي.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز برامج الرقابة البيئية والتعاون مع البلديات والجهات المعنية، بهدف الحد من التلوث وتحسين جودة الحياة، إلى جانب دعم المشاريع البيئية والتنموية ذات الأثر المستدام.

وأشار سليمان إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مبادرات وبرامج مشتركة في سحاب، تركز على معالجة القضايا البيئية وتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية داخل المناطق الصناعية والحرفية.

من جانبه، قال الحسبان إن الاتفاقية جاءت استكمالا للجهود المشتركة مع أمانة عمان الكبرى ومجلس المحافظة، والتي أسهمت في استكمال إجراءات تخصيص قطعة الأرض للمشروع وإعداد المخططات اللازمة تمهيدا للبدء بالتنفيذ.

وأكد أن البلدية تواصل العمل على تنفيذ مشاريع تسهم في تحسين الواقع البيئي داخل المدينة، من خلال التوسع في المساحات الخضراء وتطوير المرافق العامة بما ينعكس إيجابا على المواطنين.

كما أشار الحسبان إلى أهمية تعزيز التعاون لمعالجة عدد من القضايا البيئية في المدينة، وفي مقدمتها قضايا الروائح والصرف الصحي والتحديات الناتجة عن بعض الأنشطة الصناعية، مؤكدا ضرورة تطبيق معايير واضحة للحد من التلوث وتحسين البيئة المحلية.

وبين أن البلدية تتطلع إلى مزيد من الدعم لتنفيذ مشاريعها البيئية والتنموية وتحقيق أهدافها في خدمة المدينة والمجتمع المحلي.