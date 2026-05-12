بنك ABC يعلن عن النتائج المالية للربع الأول من عام 2026 محققًا أرباحًا صافية عائدة إلى مساھمي الشركة الأم بلغت 52 مليون دولار

خبرني - أعلنت اليوم مجموعة بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية ش. م. ب.) - المتداولة أسهمها في بورصة البحرين تحت الرمز "ABC" عن النتائج المالية للربع الأول من عام 2026.

شهد الربع الأول من عام 2026 تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى ارتفاع حالة عدم اليقين المحيطة بالنشاط الاقتصادي وأوضاع السوق، مع تفاوت التأثير على زخم الأعمال ضمن الأسواق التي تعمل فيها المجموعة.

وفي ظل هذه الضبابية التي تكتنف المشهد الإقليمي، واصلت المجموعة تركيزها الراسخ على تعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال، بما يضمن تقديم الخدمات للعملاء دون انقطاع، وصون سلامة الموظفين والحفاظ على انتظام العمليات. كما واصلت المجموعة تعزيز أطر إدارة ومراقبة المخاطر بشكل استباقي، بما يمكنها من التعامل مع المخاطر المحتملة للائتمان والسوق والسيولة الناشئة عن البيئة الخارجية.

وعلى الرغم من هذه التحديات، حقق بنك ABC بداية قوية في مطلع عام 2026، مسجلًا أرباحًا صافية عائدة إلى مساهمي الشركة الأم قدرها 52 مليون دولار أمريكي في الربع الأول. يُمثل ذلك انخفاضًا بنسبة 32% على أساس سنوي. استقرت الأرباح التشغيلية للمجموعة، مدعومةً بنمو متنوع في الإيرادات الرئيسية بنسبة 5% على أساس سنوي، إلى جانب الانضباط في إدارة التكاليف. ومع ذلك، يعود انخفاض الأرباح الصافية بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصصات الفترة مقارنة بالعام الماضي، مدفوعًا بزيادة مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة، وذلك استجابةً للظروف الاقتصادية الكلية السائدة، فضلًا عن غياب تحصيلات الديون الاستثنائية المسجلة في العام الماضي. وقد حافظت المجموعة على نسب قوية من كفاية رأس المال والسيولة، متجاوزة الحد الأدنى من المتطلبات الرقابية بفارق كبير.

استمر بنك ABC في حصد جوائز مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي بفضل التزامه بالتميز، والتركيز على تلبية احتياجات العملاء، وريادته المشهودة في قيادة دفّة الابتكار في القطاع المصرفي. ومن أبرز هذه الجوائز لقب "أفضل مُزوّد لخدمات تمويل التجارة في الشرق الأوسط"، كما نالت مختبرات ABC جائزة "أفضل مختبرات للابتكار المالي في العالم" من مجلة جلوبال فاينانس. علاوة على ذلك، حصد بنك ABC الإسلامي جائزتي "أفضل بنك إسلامي في البحرين" و "البنك الأكثر ابتكارًا في البحرين" ضمن ثماني جوائز في استطلاع أجرته مجلة "IFN" لاختيار أفضل البنوك لعام 2025، مما يؤكد ريادة المجموعة في القطاعات المصرفية التقليدية والإسلامية والرقمية.

وبالتطلع للمرحلة القادمة، تستهل المجموعة الربع الثاني من عام 2026 باتباع نهج يتسم بالحذر والانضباط، مع مواصلة المراقبة الحثيثة للمستجدات الجيوسياسية في المنطقة وما قد يترتب عليها من تداعيات اقتصادية محتملة. والتركيز على قوة الميزانية العمومية، والانضباط في إدارة المخاطر، ومواصلة دعم العملاء في كافة الأسواق الأساسية.

وفي تعليقه على النتائج، صرّح سعادة السيد/ ناجي بلقاسم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك ABC، قائلًا: "لقد استقبلنا عام 2026 مستندين إلى ميزانية عمومية مستقرة وتدفقات قوية من الصفقات. وعلى الرغم من أن الربع الأول قد شهد حالة من عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، ظل تركيز بنك ABC منصبًا على استقرار العمليات التشغيلية والإدارة الحصيفة للمخاطر. ورغم تأثر الأداء برصد مخصصات احترازية لمواجهة مخاطر البيئة الخارجية، مثًّل تنوع نموذج أعمال المجموعة، وقوة مركزها الرأسمالي، وثقافة إدارة المخاطر الراسخة، ركيزة صلبة لمواصلة دعم العملاء، وضمان صحة وسلامة الموظفين، وحماية القيمة للمساهمين على الأمد الطويل.

فيما يلي عرض موجز للنتائج المالية:

ملخص أداء الربع الأول من عام 2026:

بلغت الأرباح الصافية الموحدة العائدة إلى مساهمي الشركة الأم للربع الأول من عام 2026 مبلغ 52 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 32% مقارنة مع 76 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصصات خسائر القروض في ظل حالة عدم اليقين السائدة في الأسواق.

بلغت ربحية السهم الواحد للفترة 0.014 دولار أمريكي، مقارنة مع 0.022 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.

سجل إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم نتيجة سلبية قدرها 73 مليون دولار أمريكي، مقارنة بأرباح بلغت 154 مليون دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وذلك نتيجة تغييرات سلبية في القيمة العادلة لمحفظة الأوراق المالية في ظل تقلبات الأسواق العالمية والإقليمية.

بلغ إجمالي الدخل التشغيلي للربع الأول من عام 2026 مبلغ 344 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل نموًا نسبته 5% مقارنة مع 328 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام السابق.

الميزانية العمومية

بلغ إجمالي حقوق الملكية العائد إلى مساهمي الشركة الأم وحاملي السندات الدائمة 4,546 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 4,718 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2025، بعد احتساب أثر توزيعات الأرباح.

بلغ إجمالي الموجودات 47.2 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ49.9 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2025، بانخفاض قدره 6% نتيجة للتقلبات المرتبطة بإدارة الأصول والمطلوبات قصيرة الأجل. فيما شهدت محفظة الإقراض لدى البنك نموًا متوازنًا ومتنوّعًا، حيث ارتفعت القروض والسلف بنسبة 2% خلال الربع الأول.

حافظ البنك على مؤشرات قوية لكفاءة رأس المال والسيولة، حيث بلغ معدل المستوى الأول من رأس المال 15.0%، منها 12.7% من الفئة الأولى من رأس المال. كما بلغت نسبة تغطية السيولة 311% ونسبة السيولة المستقرة الصافية 127%.

يُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، وهو متواجد في 15 دولة عبر خمس قارات، ويقدم لعملائه حلول عالمية مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية بالجملة للشركات سواء تحت مظلة التمويل الإسلامي أو التقليدي، كم يقدم أيضًا الخدمات المصرفية للمعاملات وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وأسواق رأس المال والأسواق المالية وتمويل العقارات للشركات والمؤسسات المالية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية للأفراد من خلال شبكة بنوك التجزئة التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك "إلى" المتوفر حصريًا عبر الأجهزة الذكیة في البحرين وتطبيق "إلى" في الأردن.

تتوفر البيانات المالية الكاملة والبيان الصحفي على كل من موقع بورصة البحرين والموقع الإلكتروني لبنك ABC. وسيعقد البنك اجتماع افتراضي للسادة المساهمين والمستثمرين لمناقشة نتائج الربع الأول من 2026 بتاريخ 14 مايو 2026. تتوفر التفاصيل والعرض التقديمي على الموقع الإلكتروني للبنكwww.bank-abc.com .