الاردن .. الزراعة النيابية: فحص شحنات اللحوم في مسلخ عمّان دون كشف حدودي

خبرني - قال رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية أحمد الشديفات، الثلاثاء، إن اللجنة تلقت شكاوى من أحد المستثمرين عبر أحد أعضاء اللجنة بشأن تأخير شحنات لحوم على المعابر الحدودية، مشيرا إلى أنه جرى التواصل مع مدير عام دائرة الجمارك ووزير الزراعة، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في حينها.

وأوضح الشديفات خلال تصريحات لقناة "المملكة" أن القضية تتعلق بتصرفات فردية أدت إلى تأخير الشحنة لمدة 48 ساعة بعد الإدلاء بمعلومات تفيد بوجود روائح كريهة، مبينا أنه وبعد التواصل مع وزير الزراعة ومدير عام الجمارك صدرت التعليمات بإدخال الشحنة وتحويلها إلى مسلخ عمان لفحصها من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومسلخ عمان.

وأضاف أن الفحوصات أظهرت وجود ما يقارب 150 رأسا متضررا من أصل 900 رأس، مرجعا السبب الرئيسي إلى تأخير الشحنة لمدة 48 ساعة على الحدود.

وأشار إلى أن مدير عام دائرة الجمارك أوعز للمعابر الحدودية في العمري، كون الشحنة قادمة من جنوب إفريقيا باتجاه السعودية ثم الأردن، بعدم الكشف على الشحنات المقبلة، والعمل على وضع حلول جذرية للتخفيف من هذه المشاكل مستقبلا وتحويل الشحنات مباشرة إلى مسلخ عمان.

وأكد الشديفات أن التأخير حدث مرتين متتاليتين وكان نتيجة تصرف فردي، لافتا إلى أنه تم التعامل مع الموضوع بإيعاز من مدير عام الجمارك بإدخال الشحنات مباشرة دون أي كشف على الحدود وتحويلها إلى مسلخ عمان للكشف والفحص.

وبيّن أن الأردن كان يمر خلال الفترة الماضية بظروف استثنائية تستوجب الحفاظ على الأمن الغذائي، في ظل الارتفاع العالمي بأسعار اللحوم.

وأوضح أن الشحنات عبارة عن لحوم مبردة داخل برادات وليست خرافا حية، مشيرا إلى أن مثل هذه الشحنات تكون عرضة للتلف في حال تأخرها لأنها محملة فوق بعضها، لافتا إلى أن الآلية التي تم الاتفاق عليها تقضي بخروج الشحنات من حدود العمري باتجاه مسلخ عمان، حيث يقوم الأطباء البيطريون بالتشاركية مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء بمعاينتها لضمان سلامة اللحوم.

وأضاف أن اللجنة خاطبت الجهات المعنية ودائرة الجمارك ووزارة الزراعة بشأن الشخص الذي تسبب بتأخير الشحنة مرتين متتاليتين، مشيرا إلى أن مدير عام دائرة الجمارك أبلغه بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات المماطلة والتأخير.

وأكد الشديفات أن الإجراءات المستقبلية ستكون أكثر سلاسة، حيث لن يتم إجراء أي معاينة أو فحص على الحدود، وإنما تحويل الشحنات مباشرة إلى مسلخ عمان، ليتم الكشف عليها وسحب العينات من قبل المختصين، على أن يكون القرار النهائي لمسلخ عمان والأطباء البيطريين والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وكانت لجنة الزراعة والمياه النيابية، برئاسة النائب أحمد الشديفات، بحثت اليوم قضية تأخير شحنات اللحوم على المعابر الحدودية، بحضور مدير عام دائرة الجمارك أحمد العكاليك وعدد من المعنيين.