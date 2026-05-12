القاهرة تودّع عبد الرحمن أبو زهرة مرورا بالمسرح القومي

خبرني - شيّعت أسرة الفنان المصري الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، اليوم الثلاثاء، جثمانه في موكب مهيب حمل الكثير من الرمزية والتقدير لمسيرته الفنية الطويلة.

ومرّ النعش من أمام المسرح القومي بوسط القاهرة، أحد أبرز الأماكن التي ارتبطت بتاريخ الفنان الراحل، قبل أن يتجه إلى مسجد الإمام الحسين في قلب القاهرة القديمة. بحسب وسائل إعلام محلية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي لحظة وصول الجثمان إلى المسرح القومي بمنطقة العتبة، فيما ظهر نجله الموسيقار أحمد أبو زهرة في استقبال موكب والده أمام بوابة المسرح، في مشهد مؤثر استعاد فيه محبو الفنان الكبير محطات من عطائه المسرحي والدرامي الممتد لعقود.

كما تداول رواد مواقع التواصل مشاهد لمرور الجثمان أمام مسجد الإمام الحسين، في لفتة اعتبرها كثيرون تكريمًا رمزيًا لقامة فنية كبيرة تركت بصمة بارزة في تاريخ الفن المصري والعربي.

وأقيمت صلاة الجنازة على الفنان الراحل في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، قبل أن يوارى الثرى في مقابر الأسرة.

وسط حضور عدد من الفنانين وأفراد الأسرة ومحبيه، من بينهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانون مفيد عاشور، ووفاء مكي، ومحمد رياض، ومحمد محمود.

ويُعد عبد الرحمن أبو زهرة واحدًا من أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي، إذ قدّم خلال مسيرته عشرات الأعمال المسرحية والدرامية والسينمائية التي رسخت مكانته كأحد أهم أصحاب الأداء المميز والصوت الاستثنائي في تاريخ الفن العربي.