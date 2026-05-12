بعد سن الـ50.. غذاء سحري سيحميك من هشاشة العظام وخطر الكسور

خبرني - يحذّر اختصاصيو الغدد الصماء من أن هشاشة العظام قد تتطور بصمت دون أعراض واضحة، إلى أن تحدث أولى الكسور. وتشير الدكتورة روزالينا ماكوي، اختصاصية الغدد الصماء وأستاذة مساعدة في كلية الطب بجامعة ميريلاند، إلى أن المرض يتمثل في ضعف كثافة العظام وجودتها، ما يزيد احتمال التعرض للكسور.

وتوضح أن التشخيص يتم عبر فحص DEXA بالأشعة السينية لقياس كثافة العظام وتقدير خطر الكسور. كما تؤكد الدراسات أن خطر الإصابة يرتفع بشكل كبير بعد سن الـ 50 لدى النساء، وبعد الـ 70 لدى الرجال، حيث قد تصاب 50% من النساء و20% من الرجال بكسور مرتبطة بهشاشة العظام.

وتضيف الدكتورة يسيكا غارسيا، اختصاصية الغدد الصماء، أن انخفاض هرمون الإستروجين بعد انقطاع الطمث يضعف حماية العظام لدى النساء، ما يسرّع فقدان الكتلة العظمية.

وتشدد الدكتورة ديبورا إي. سيلماير، أستاذة سريرية في جامعة ستانفورد، على أن التغذية السليمة والنشاط البدني من أهم عوامل الوقاية، خصوصاً تمارين المقاومة والمشي السريع وتمارين التوازن.

أما التغذية، فيؤكد الاختصاصي جاد سفيير أن أهم عنصرين لصحة العظام هما الكالسيوم وفيتامين D، إضافة إلى البروتين الذي يدعم بنية العظام.

ومن أبرز التوصيات الغذائية التي تكررت بين الاختصاصيين، تناول السردين، بحسب غارسيا، لأنه يحتوي على الكالسيوم وفيتامين D والبروتين معاً، خاصة عند تناوله مع عظامه الصغيرة القابلة للأكل. كما يُنصح بتناوله من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً.

في المقابل، يحذر الخبراء من الإفراط في المشروبات الغازية والكحول، إضافة إلى الملح الزائد، لما لها من تأثير سلبي على كثافة العظام.

ويؤكد الاختصاصيون في نهاية التقرير على أن هشاشة العظام ليست حتمية مع التقدم في العمر، بل يمكن الوقاية منها أو تحسينها عبر نمط حياة صحي متوازن.