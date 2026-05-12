بحث سبل تفعيل مجلس الأعمال الأردني المغربي المشترك

خبرني - بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة، مع سفير المملكة المغربية لدى المملكة فؤاد أخريف، سبل تفعيل مجلس الأعمال الأردني المغربي المشترك، وتعزيز التبادل التجاري، وتكثيف لقاءات رجال الأعمال بين الجانبين، بما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.

وفي بيان صادر عن الجمعية الثلاثاء، أكد العلاونة على أهمية إعادة تفعيل مجلس الأعمال الأردني المغربي المشترك كإطار مؤسسي فاعل لدعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، مشيراً إلى ضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجاري، وفتح آفاق أوسع للاستثمار في مختلف القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة.

وأشار إلى أهمية تكثيف لقاءات رجال الأعمال وتنظيم ملتقيات اقتصادية دورية تسهم في تعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال في الأردن والمغرب، وبناء شراكات استثمارية مستدامة، إضافة إلى تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين وتسهيل حركة التجارة البينية.

كما أشار العلاونة إلى الدورة الرابعة من المنتدى البرلماني الاقتصادي لمراكش لحزب الأصالة والمعاصرة لمنطقة أوروبا–المتوسط والخليج (PAM)، معرباً عن أهمية مثل هذه المنصات في تعزيز الحوار الاقتصادي وتبادل الخبرات وفتح مجالات أوسع للتعاون الإقليمي والدولي، بما ينعكس إيجاباً على فرص الاستثمار والتكامل الاقتصادي.

من جهته، أكد السفير المغربي فؤاد أخريف عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وحرص المملكة المغربية على تطوير التعاون الاقتصادي مع الأردن، مشيراً إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع العلاقات الاقتصادية نحو آفاق أوسع، من خلال زيادة حجم التبادل التجاري، وتكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال، واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار.كما أكد مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتفعيل أعمال المجلس خلال المرحلة المقبلة، ووضع آليات عملية من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي، والارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين .

ومن الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 75.6 مليون دولار خلال عام 2023، في حين لا تزال هناك فرص تصديرية غير مستغلة بشكل كافٍ، لا سيما في مجالات الأسمدة والمنتجات الكيماوية والملابس، مما يعكس وجود إمكانات واعدة لتعزيز حركة التجارة البينية وتوسيع قاعدة التبادل التجاري بين الجانبين.