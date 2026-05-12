وزير الخارجية التركي من الدوحة: إسرائيل أصبحت مشكلة أمنية دولية

خبرني - أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن إغلاق مضيق هرمز يؤثر سلبا وأمنيا على قطاع الطاقة والاقتصاد عالميا.

وشدد الوزير التركي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في الدوحة مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، على أن منع استخدام المضيق كسلاح يعد أمرا مهما لاستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي، معربا عن أمله في فتح المضيق وضمان حرية الملاحة البحرية.

وأشار فيدان إلى أن المباحثات بين الجانبين تناولت عدة مسائل هامة، وأن التشاور مستمر حول عدد كبير من الملفات، كاشفا أنه أبلغ أمير قطر برسائل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي سياق متصل، أعرب الوزير التركي عن دعم بلاده لموقف باكستان في جهود الوساطة، آملا أن تؤتي مساعيها أكلها في وقف الحرب، موضحا أن تركيا وقطر تقدمان دعما كبيرا للمباحثات التي تقودها باكستان، وأن الطرفين يريدان وقف الحرب. كما حذر من أن عودة الحرب ستسفر عن مزيد من الدمار.

ولفت فيدان إلى أن كثيرا من إخواننا بالمنطقة يعيشون في حالة لجوء ونزوح، وأن ما يجري في غزة بلغ ذروته، مؤكدا أن الحرب ليست حلاً بل تجلب الدمار، وأن بلاده تقوم بكل ما بوسعها للتوصل إلى حل لإنهائها.

وأضاف أن التطورات التي نشهدها في المنطقة تدفع لمزيد من التشاور والتضامن مع قطر، مبينا أن الجانبين متفقان على أن حل المسائل الإقليمية يجب أن يكون من خلال المصالحة والوساطات.

وفيما يخص إسرائيل، قال فيدان إنها أصبحت "مشكلة أمنية عالمية"، متوقعا أن يقف الرأي العام العالمي في وجه سياساتها، مؤكدا أن التوسع الإسرائيلي لا يزال يمثل المشكلة الأولى للاستقرار والأمن في منطقتنا. واختتم بالقول: "المشكلة التي نواجهها في الخليج يجب ألا تنسينا بأي شكل قضية غزة".