الصحة اللبنانية: 108 قتلى من الطواقم الطبية جراء الضربات الإسرائيلية

خبرني - نشرت وزارة الصحة اللبنانية فيديو يوثق الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع الصحي والفرق الإسعافية في لبنان.

ووضعت الوزارة الفيديو برسم المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، كوثيقة حية لإدانة إسرائيل.

وكشف وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ بدايته في 2 مارس الماضي، أسفرت عن مقتل 108 من الكوادر الطبية، وتدمير 108 سيارات إسعاف، وتحييد 16 مستشفى عن الخدمة نتيجة القصف الإسرائيلي.

وأضاف ناصر الدين أن 380 شخصا قتلوا منذ سريان الهدنة ودخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وبحسب الوزير، فإن العدد التراكمي لضحايا الحرب منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان بلغ 2882 قتيلاً، و11650 جريحاً.