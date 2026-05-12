بن غفير يهاجم لامين جمال بعد رفعه علم فلسطين في احتفالات برشلونة

خبرني - وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير انتقادات لاذعة للنجم الإسباني لامين جمال بعد رفعه علم فلسطين خلال احتفالات فريقه بالتتويج بلقب الدوري الإسباني.

وقد حسم برشلونة لقب "الليغا" مبكرا قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم، عقب فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 2-0 في مباراة "الكلاسيكو" التي أقيمت الأحد.

ونظم النادي الكتالوني أمس الاثنين، موكبا احتفاليا جاب شوارع برشلونة على متن حافلة مكشوفة، وسط حضور جماهيري هائل شارك اللاعبين فرحة الإنجاز الكبير.

وظهر جمال (18 عاما) في مقاطع فيديو نشرتها حسابات وصفحات على منصة "إكس"، وهو يرفع العلم الفلسطيني ويلوح به من داخل الحافلة، وسط هتافات المشجعين.

ولاقت اللقطة تداولا واسعا وإعجابا كبيرا من جماهير كرة القدم حول العالم، فيما فجرت موجة غضب في الأوساط الإسرائيلية.

وتصدر بن غفير قائمة الشخصيات الإسرائيلية المنددة بالحدث، وسارع إلى الرد عبر منشور على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، قائلا: "يجب على أحدهم أن يشرح للاعب كرة القدم لامين جمال أنه يرفع علم كيان غير موجود، وأن خلفه أنهارا من الدم والإرهاب وقتل اليهود".

وأضاف: "من اختار أن يتماهى مع علم الإرهاب، فلا ينبغي أن يتفاجأ من كراهية الإسرائيليين له".

وينحدر لامين جمال من خلفية ثقافية متعددة الجذور، فقد ولد في إسبانيا عام 2007 لأب مغربي وأم تعود أصولها إلى غينيا الاستوائية.

وبفضل هذا الإرث العائلي، يحمل جمال الجنسيتين الإسبانية والمغربية، غير أنه اختار تمثيل المنتخب الإسباني دوليا، ليصبح أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية رغم صغر سنه.