الاربعاء: 13 أيار 2026
وزارة البيئة وماكدونالدز الأردن توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز ثقافة النظافة وحماية البيئة

  • 12 أيار 2026
  • 15:59
خبرني - وقّعت وزارة البيئة الأردنية وشركة ماكدونالدز الأردن￼، ممثلة بشركة عرموش للاستثمارات السياحية، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في تنفيذ مبادرات بيئية وتوعوية تدعم جهود المملكة في ترسيخ ثقافة النظافة وحماية البيئة، وذلك انسجامًا مع البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026-2027.

ووقّع المذكرة وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، والسيد أحمد عرموش، حيث سيتعاون الطرفان في تنفيذ سلسلة من الأنشطة البيئية والتوعوية التي تستهدف المدارس والمجتمع المحلي، إلى جانب دعم المبادرات الوطنية المتعلقة بالنظافة وزيادة الرقعة الخضراء في مختلف مناطق المملكة.

وتتضمن الاتفاقية تصميم وتوزيع حقائب قماشية وملصقات توعوية مخصصة لخدمة الطلب من السيارة (Drive-Thru)، إضافة إلى توفير حاويات لإعادة التدوير تحمل شعار الجانبين، وتنفيذ أنشطة تفاعلية ورسائل توعوية تستهدف الطلبة ومختلف فئات المجتمع، فضلًا عن المساهمة في زراعة الأشجار والمشاركة في المناسبات البيئية العالمية.

وأكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، خلال مراسم التوقيع، أن الوزارة تنظر إلى الشراكة مع القطاع الخاص باعتبارها ركيزة أساسية في إنجاح برامج التوعية البيئية وتعزيز ثقافة النظافة في المجتمع، مشددًا على أن مواجهة التحديات البيئية تتطلب تكاتف جميع المؤسسات الرسمية والخاصة والمجتمعية.

وأضاف سليمان أن الوزارة تعمل وفق نهج تشاركي يهدف إلى ترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى المواطنين، خصوصًا فئة الشباب والأطفال، من خلال مبادرات عملية ومستدامة تسهم في الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات وتعزيز المسؤولية الفردية تجاه البيئة. وأشار إلى أن التعاون مع المؤسسات الوطنية الكبرى يتيح الوصول إلى شريحة أوسع من المجتمع، ويساعد في تحويل الرسائل التوعوية إلى ممارسات يومية ملموسة.

وبيّن أن الوزارة ماضية في تنفيذ البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026-2027، عبر إطلاق حملات توعوية وأنشطة ميدانية في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن الحفاظ على البيئة والنظافة العامة مسؤولية وطنية مشتركة تنعكس آثارها بشكل مباشر على صحة الإنسان وجودة الحياة وجمالية المدن والمرافق العامة.

من جهته، قال أحمد عرموش إن هذه الشراكة تعكس التزام ماكدونالدز الأردن بمسؤوليتها المجتمعية ودورها في دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى حماية البيئة وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الأفراد، مؤكدًا أن النظافة مسؤولية جماعية وسلوك يومي يعكس وعي المجتمع واحترامه للأماكن العامة.

وأضاف عرموش أن الشركة تبنت خلال السنوات الماضية مجموعة من الممارسات المستدامة، شملت استخدام الطاقة المتجددة، وإعادة تدوير زيت القلي المستخدم، واستخدام الورق المعاد تدويره، وتطبيق أنظمة فرز للنفايات داخل المطاعم، مشيرًا إلى أن مبادرات الطاقة الشمسية التي نفذتها الشركة بين عامي 2021 و2025 ساهمت في تجنب ما يقدر بنحو 13.4 مليون كيلوغرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئ.

وأوضح أن الحملة المشتركة مع وزارة البيئة ستركز على تنفيذ برامج توعوية برسائل مباشرة وبسيطة حول أهمية النظافة وعدم رمي النفايات واحترام المرافق والأماكن العامة، بما يسهم في ترسيخ النظافة كقيمة وطنية تبدأ من الأطفال وتمتد إلى مختلف فئات المجتمع

وزارة البيئة وماكدونالدز الأردن توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز ثقافة النظافة وحماية البيئة
