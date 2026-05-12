الاربعاء: 13 أيار 2026
الداعية الدكتور أحمد العربي في رحاب جامعة عمان العربية: لقاء إيماني يعزز القيم والوعي المجتمعي

  • 12 أيار 2026
  • 15:32
خبرني  - ضمن جهود جامعة عمان العربية في تعزيز الوعي الإيماني والفكري وترسيخ القيم الأخلاقية لدى الطلبة والشباب، وبرعاية الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية، استضافت كلية الشريعة في الجامعة الداعية الدكتور أحمد العربي من جمهورية مصر العربية، في ندوة إيمانية متخصصة بعنوان "كيف نصل إلى القلب السليم"، وذلك بحضور واسع من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة وأبناء المجتمع المحلي.

وتناول الدكتور العربي خلال الندوة عددًا من المحاور المتعلقة بسلامة القلب من المنظور الإيماني والسلوكي، مبينًا أهمية تزكية النفس وتعزيز القيم الأخلاقية في بناء شخصية متوازنة قادرة على مواجهة التحديات المختلفة، كما استعرض مجموعة من التطبيقات العملية التي تسهم في تحقيق الطمأنينة والاستقرار النفسي والروحي ، مؤكداً أهمية دور الشباب في بناء المجتمعات السليمة، وضرورة تعزيز الوعي الديني والفكري لديهم لمواجهة الشبهات والتحديات الفكرية في ظل متغيرات الألفية الثالثة، مشددًا على أن بناء الإنسان الواعي والمتمسك بالقيم يشكل أساس نهضة المجتمعات واستقرارها.

وشهدت الندوة تفاعلًا لافتًا من الحضور من خلال المداخلات والأسئلة والنقاشات التي أثرت الحوار، حيث أكد المشاركون أهمية عقد مثل هذه اللقاءات النوعية التي تجمع بين المعرفة الشرعية والجوانب التربوية والإنسانية، وتسهم في تعزيز الوعي الإيماني والفكري لدى الشباب.

وفي ختام الندوة أعربت جامعة عمان العربية ممثلةً برئيسها الأستاذ الدكتور محمد الوديان عن شكرها وتقديرها للدكتور أحمد العربي على ما قدمه من طرح قيّم ومحتوى هادف، مؤكدة حرص الجامعة على مواصلة تنظيم الأنشطة العلمية والإيمانية التي تسهم في ترسيخ القيم الإيمانية والإنسانية لدى الطلبة، وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع وبناء الوعي.

الداعية الدكتور أحمد العربي في رحاب جامعة عمان العربية: لقاء إيماني يعزز القيم والوعي المجتمعي
