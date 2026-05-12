الاربعاء: 13 أيار 2026
إحالة طالب اعتدى على معلم في الشونة الشمالية إلى الجهات القضائية

  • 12 أيار 2026
  • 15:16
خبرني - أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بأنه جرى تحويل طالب أقدم على الاعتداء على معلم في إحدى مدارس الشونة الشمالية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأوضح المصدر أن بلاغًا وصل مساء الاثنين إلى غرفة عمليات شرطة غرب إربد يفيد بوقوع مشاجرة داخل مدرسة في منطقة الشونة الشمالية، تعرّض خلالها أحد المعلمين للاعتداء من قبل طالب، حيث تحركت الأجهزة الأمنية إلى الموقع وتمت السيطرة على الموقف وإلقاء القبض على الطالب.

وبيّن أن جميع الأطراف أُحيلوا إلى إدارة حماية الأسرة والأحداث لاستكمال الإجراءات القانونية، قبل أن يتم اليوم تحويل الحدث إلى القضاء.

الأردن.. وفاة فتى دهساً أثناء عودته إلى منزله في مادبا
  • 2026-05-12 11:01
  • 2026-05-12 10:52
  • 2026-05-12 09:13
  • 2026-05-12 08:42
  • 2026-05-11 16:29
  • 2026-05-11 16:01