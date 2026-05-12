شكر على تعاز من عشيرة الشطناوي

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

وقال تعالى:

﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم عشيرة الشطناوي عامة في الصريح وحوارة والنعيمة وإيدون، وآل الفقيد خاصة، بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأمين، حفظهما الله ورعاهما، على تفضلهم بانتداب معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر السيد يوسف حسن العيسوي لتقديم واجب العزاء بوفاة فقيدنا الغالي المرحوم بإذن الله تعالى

العقيد المتقاعد / المحامي الحاج #نايف_جبر_الشطناوي “أبو طارق”

لقد كان لهذه اللفتة الهاشمية الكريمة، وما حملته من مشاعر النبل والوفاء، بالغ الأثر في التخفيف من مصابنا الجلل، وتجسيدًا لنهج القيادة الهاشمية الحكيمة في الوقوف إلى جانب أبناء الوطن في مختلف الظروف.

كما تتقدم عشائر الشطناوي بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى مديرية الأمن العام، ممثلة بعطوفة مدير الأمن العام وكافة ضباط وضباط صف وأفراد الأمن العام العاملين والمتقاعدين، على مشاعرهم النبيلة ووقفتهم الصادقة ومواساتهم الكريمة، وفاءً لزميلهم ورفيقهم المرحوم العقيد المتقاعد نايف الشطناوي، الذي أمضى سنوات عمره في خدمة الوطن بكل إخلاص وأمانة وشرف.

كما نعبر عن بالغ شكرنا وامتناننا للخدمات الطبية الملكية، ولمستشفى الحسين السلط الجديد، ومستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي، ولكافة الأطباء والكوادر الطبية والتمريضية والإدارية، وكوادر وزارة الصحة، على ما بذلوه من جهود مخلصة ورعاية إنسانية وطبية خلال رحلة علاج فقيدنا، سائلين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.

ونتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة والسعادة، وشيوخ ووجهاء العشائر الأردنية، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعات الأردنية، والأسرة الأردنية الواحدة، وأسرة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، والأصدقاء والأحبة داخل المملكة وخارجها، ولكل من قدم واجب العزاء والمواساة، سواء بالحضور إلى بيت العزاء، أو المشاركة في تشييع الجثمان، أو عبر الاتصال الهاتفي ووسائل التواصل الاجتماعي، مما كان له بالغ الأثر في التخفيف من مصابنا الكبير، ونخصّ بالشكر أهل محافظة إربد عامة، وأهل بلدتنا الصريح خاصة، على وقفتهم الصادقة إلى جانبنا، وما أبدوه من كرمٍ أصيل في استقبال المعزين و الترحيب بهم . لقد كان لوقفة الجميع معنا اثر بالغ في النفوس وتخفيفا لوقع الحدث الجلل وتعبيرا عن اسمى معاني التكاتف و التواد و المحبة و اللحمة و الوفاء بين ابناء الشعب الاردني الاصيل.

ونسأل الله العلي القدير أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يحفظ الأردن قيادةً وشعبًا، ويديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار في ظل الراية الهاشمية المظفرة.

ونسأل الله تعالى أن يتغمد فقيدنا الغالي بواسع رحمته ومغفرته، وأن يكرم نزله، ويوسّع مدخله، ويجعله في أعلى جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

أنا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . حسبنا الله ونعم الوكيل

عنهم نجل المرحوم

الدكتور طارق نايف جبر الشطناوي / كلية الطب - جامعة البلقاء التطبيقية