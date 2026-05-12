بتعليق مشفر.. هل أعلن مورينيو ساعة الصفر لعودته التاريخية لإنقاذ ريال مدريد؟

خبرني - أكد جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا البرتغالي أن مصير الفريق بشأن تأهله لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل، لن يؤثر على قراره بإمكانية الانتقال إلى ريال مدريد.

وتردد بقوة أن مورينيو (63 عاماً) بصدد العودة إلى النادي المدريدي ليحل محل المدرب الحالي ألفارو أربيلوا بعد موسم كارثي صعب للفريق الإسباني.