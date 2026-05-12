إنت مجنونة؟.. محمد رمضان يثير الجدل ثانية مع ممثلة لبنانية

خبرني - عاد الفنان المصري محمد رمضان إلى إثارة الجدل ثانية، بعد انتشار فيديو جمعه ببطلة فيلمه الجديد "أسد"، الممثلة اللبنانية رزان جمال، لتذكر بواقعة مشابهة حصلت مع الممثلة المصرية ياسمين صبري العام الماضي.

فخلال مؤتمر صحفي حول أحدث أفلامه "أسد"، قالت جمال: "أنت كنت شجاعاً جداً وأنا كممثلة استطعت أن أضغط على نفسي كإنسانة وكممثلة لكي أستطيع تحمل هذه الأشياء والتركيز في الوقت عينه على القصة".

فما كان من رمضان إلا أن رد ضاحكاً أمام الحضور: "خدتوا بالكم من كلمة شجاع دي؟ هي خايفة ليه؟ إنت مجنونة ولا إيه؟ يعني إيه شجاع مش فاهم".



"إنتي مجنونة؟"

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع بشكل واسع خلال الساعات الماضية. حيث اعتبر البعض أن رد رمضان على زميلته لم يكن موفقاً وبعيداً كل البعد عن الكياسة والذوق.

فيما ذكّر آخرون بواقعة مشابهة حصلت بين رمضان وياسمين صبري، وصدمت الكثيرين في حينها. ففي شهر مارس من العام الماضي، انتشر فيديو لمحادثة بين الممثلين المصريين، انتهت حينها بأزمة كبيرة بينهما.

حيث بدأت شرارة الأزمة عندما شارك الطرفان في حفل سحور إحدى شركات الإنتاج الفني، ووقتها بادرت ياسمين لمصافحة رمضان، ووجهت له جملة لم تعجبه قائلة: "مبروك يا بني برنامجك".

ليأتي رد فعل محمد صادماً بالنسبة لصبري التي تغيرت ملامح وجهها، بعدما قال لها: "ابني إيه؟!... إنتِي مجنونة؟!".



لم تتمالك دموعها

فيما كشف أحد الأشخاص الذين شاهدوا الموقف في تصريح لـ"العربية.نت" حينها، أن صبري تأثرت بشكل كبير، وغادرت الحفل، قائلة للصحافيين: "من فضلكم سيبوني في حالي".

كما لم تتمالك دموعها التي أخفتها عن عدسات الكاميرات وانصرفت من الحفل بشكل سريع. في حين بقي رمضان في الحفل وكأن شيئاً لم يكن.