إعلامي سعودي يطالب محمد صلاح بعدم الانتقال إلى دوري روشن

خبرني - خرج الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج بتصريحات أثارت جدلا واسعا حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح في ظل استمرار التكهنات بوجهته المقبلة بعد نهاية عقده.

ويترقب الوسط الرياضي القرار النهائي لصلاح، مع تزايد الأنباء التي تربطه بالانتقال إلى دوري دوري روشن السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط اهتمام من عدة أندية كبرى.

وفي هذا السياق، دعا وليد الفراج اللاعب المصري إلى عدم خوض تجربة اللعب في الدوري السعودي في هذه المرحلة من مسيرته، معتبرا أن الخيار الأنسب له هو البقاء في أوروبا أو الانتقال إلى الدوري الأمريكي.

وقال الفراج إن الجماهير في المنطقة تضع سقفا عاليا من التوقعات، وقد تمارس ضغطا كبيرا على اللاعب، مشيرا إلى أن ذلك قد لا يكون مناسبا في المرحلة الحالية من مسيرته الاحترافية.

وأضاف أن محمد صلاح "يحتاج إلى ختام هادئ لمسيرته الأوروبية المميزة"، مؤكدا أن مستواه خلال السنوات الماضية يجعله مرشحا لإنهاء مشواره في بيئة أقل ضغطا من الشرق الأوسط.

وأشار الإعلامي السعودي إلى أن صلاح قد يطلب منه تقديم نفس المستوى الذي كان عليه قبل عدة سنوات، وهو ما قد يشكل عبئا إضافيا في حال انتقاله إلى الدوري السعودي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه صلاح كتابة فصول مسيرته المميزة مع ليفربول، حيث يعد أحد أبرز نجوم الفريق في السنوات الأخيرة، وحقق معه العديد من الألقاب المحلية والقارية.

وفي المقابل، لا تزال التكهنات مستمرة حول مستقبله، بين احتمالية البقاء في أوروبا أو خوض تجربة جديدة خارجها، وسط اهتمام متزايد من أندية مختلفة حول العالم.