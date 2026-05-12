تعطيل أعمال مكتب أحوال ناعور الخميس

خبرني - أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات عن تعطيل أعمال مكتب أحوال وجوازات ناعور يوم الخميس الموافق 14 / 05 / 2026.

وبينت ان الاغلاق المؤقت يأتي لإجراء صيانة عامة للمكتب ، بين الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف عصراً.

و أوضحت الدائرة أن الدوام في المكتب سيعود كالمعتاد اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 17 / 05 / 2026.

ودعت الدائرة المواطنين في حالات الضرورة إلى مراجعة مكاتبها الأخرى في محافظة العاصمة والمراكز الحكومية الشاملة ، او التقدم للحصول على وثائقهم إلكترونياً من خلال رابط الخدمات الإلكترونية: اضغط هنا أو عبر تطبيق سند.