قطر: على إيران عدم استخدام مضيق هرمز لابتزاز دول الخليج

  • 12 أيار 2026
  • 14:05
خبرني - قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الثلاثاء، إن على إيران عدم استخدام مضيق هرمز كوسيلة "لابتزاز" دول الخليج.

وأكد وزير الخارجية القطري، في مؤتمر صحافي مع نظيره التركي هاكان فيدان في الدوحة، أن "على إيران ألا تستخدم مضيق هرمز للضغط على دول الخليج أو ابتزازها".

وقال فيدان إن أنقرة تدعم الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز، مضيفا أن الممر يجب ألا يستخدم"سلاحا" خلال حرب إيران.

وأضاف أن أنقرة تسهم في الجهود التي تقودها باكستان للتوصل إلى حل تفاوضي لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة.

