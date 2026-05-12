الأردن .. اطلاق نافذة الكترونية للتحقق من معلومات الأطباء

خبرني - قال الناطق باسم نقابة الأطباء حازم القرالة انه سيتم إطلاق نافذة إلكترونية خلال الأشهر المقبلة تتيح للمواطنين التحقق من الأطباء قبل الذهاب إليهم.

وبين القرالة عبر إذاعة حسنى ان النافذة ستتيح للمواطن الحصول على معلومات الطبيب المهنية الكاملة مثل "تخصصه، صفته العلمية، مكان تخرجه".

وأوضح ان المشروع كان معمولا عليه سابقا، لكنه واجه عقبات مالية وتم تجاوزها.

وأشار القرالة إلى أنه وحتى موعد إطلاق النافذة رسميا ، يمكن للمواطنين الاتصال بهواتف النقابة في كل وقت للإجابة على تساؤلاتهم عن أي طبيب قبل الذهاب إليه.