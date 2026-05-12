*
الاربعاء: 13 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الأردن .. اطلاق نافذة الكترونية للتحقق من معلومات الأطباء

  • 12 أيار 2026
  • 13:13
الأردن اطلاق نافذة الكترونية للتحقق من معلومات الأطباء

خبرني - قال الناطق باسم نقابة الأطباء حازم القرالة انه سيتم إطلاق نافذة إلكترونية خلال الأشهر المقبلة تتيح للمواطنين التحقق من الأطباء قبل الذهاب إليهم.

وبين القرالة عبر إذاعة حسنى ان النافذة ستتيح للمواطن الحصول على معلومات الطبيب المهنية الكاملة مثل "تخصصه، صفته العلمية، مكان تخرجه".

وأوضح ان المشروع كان معمولا عليه سابقا، لكنه واجه عقبات مالية وتم تجاوزها.

وأشار القرالة إلى أنه وحتى موعد إطلاق النافذة رسميا ، يمكن للمواطنين الاتصال بهواتف النقابة في كل وقت للإجابة على تساؤلاتهم عن أي طبيب قبل الذهاب إليه.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة الأربعاء
انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة الأربعاء
  • 2026-05-13 03:13
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 إلى أرض المهمة
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 إلى أرض المهمة
  • 2026-05-12 22:45
الاردن ... قلق وترقب بين أهالي طلبة (نموذجية اليرموك) بانتظار نتائج فحوصات حادثة التسمم
الاردن ... قلق وترقب بين أهالي طلبة (نموذجية اليرموك) بانتظار نتائج فحوصات حا...
  • 2026-05-12 21:59
الاردن .. الأمن العام ينفذ خطة شاملة لموسم الحج
الاردن .. الأمن العام ينفذ خطة شاملة لموسم الحج
  • 2026-05-12 21:33
الاردن .. هيئة النقل: حملة للحد من ظاهرة نقل الركاب بالتطبيقات غير المرخصة
الاردن .. هيئة النقل: حملة للحد من ظاهرة نقل الركاب بالتطبيقات غير المرخصة
  • 2026-05-12 21:11
الصفدي يبحث مع نظيريه القطري والتركي تطورات الإقليم وجهود وقف التصعيد
الصفدي يبحث مع نظيريه القطري والتركي تطورات الإقليم وجهود وقف التصعيد
  • 2026-05-12 20:14