الاربعاء: 13 أيار 2026
نائب يسأل حسان : من هم النواب الذين حصلوا على مبالغ وأراضٍ ومنح ؟

  12 أيار 2026
  • 13:04
خبرني – وجّه النائب محمد المراعية سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب فيه بتوضيحات تتعلق بتصريحات إعلامية أدلى بها النائب مصطفى العماوي حول صرف مبالغ مالية وأراضٍ لنواب.

وطلب المراعية تزويده بأسماء النواب، سواء كانوا حاليين أو سابقين، الذين صُرفت لهم من الحكومات السابقة أو الحالية مبالغ مالية تراوحت بين 10 آلاف و300 ألف دينار، أو الذين تم توزيع أراضٍ لهم، مع بيان اسم الحكومة والعهد الذي تم فيه الصرف أو التخصيص، والأسس القانونية التي استند إليها ذلك.

كما طالب النائب المراعية بتفاصيل كاملة حول منحة بقيمة 500 ألف دينار صُرفت تحت بند “تربية القطط والواء مقابل الأجر”، متسائلاً عن الجهة المستفيدة من المنحة، والغاية منها، والأساس القانوني والإداري الذي تم بموجبه صرف المبلغ، إضافة إلى الجهة التي أقرت ذلك.

