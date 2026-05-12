بطولة (ولي العهد للشطرنج) للجامعات الأردنية بنسختها الثانية في رحاب جامعة عمان العربية

خبرني - برعاية الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية، نظّمت عمادة شؤون الطلبة في الجامعة "بطولة ولي العهد للشطرنج" في نسختها الثانية للجامعات الأردنية، وذلك ضمن باقة الأنشطة اللامنهجية التي تحرص الجامعة على تنظيمها دعمًا للطاقات الشبابية وصقلًا لمهارات الطلبة الفكرية والإبداعية، حيث افتتح البطولة مندوباً عن رئيس الجامعة الدكتور محمد بن طريف عميد شؤون الطلبة.

وجاءت البطولة تجسيدًا لنهج الريادة والتميّز الذي يمثله سمو ولي العهد، وحرصًا على ترسيخ ثقافة التفكير الاستراتيجي والتنافس الإيجابي بين طلبة الجامعات الأردنية، إلى جانب تعزيز الحراك الثقافي والذهني، وتوطيد أواصر التعاون والتفاعل البنّاء بين مؤسسات التعليم العالي الأردنية، في أجواء اتسمت بالحماس وروح التحدي والتنافس الشريف، وأكد الدكتور بن طريف خلال الافتتاح بأن رياضة الشطرنج ليست مجرد لعبة تنافسية بل هي أداة استراتيجية لتنمية مهارات التخطيط والتحليل النقدي، ومنصة لتعزيز قيم الروح الرياضية السامية، واصفاً إياها بـ "لعبة النخبة" التي تتطلب مزيجاً فريداً من الذكاء، الصبر، والرقي الأخلاقي، وشهدت البطولة مشاركة واسعة النطاق من (19) جامعة أردنية، وبمشاركة ( 92 ) طالباً حيث أقيمت المنافسات تحت إشراف مباشر من حكام دوليين من الاتحاد الملكي الأردني للشطرنج، مما أضفى على البطولة طابعاً من النزاهة المطلقة والشفافية العالية في أجواء اتسمت بالحماس والضبط الفني الدقيق، حيث كانت النتائج على النحو الآتي:

1- المركز الأول: فريق جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

2-المركز الثاني: فريق جامعة اليرموك.

3-المركز الثالث: جامعة الشرق الأوسط.

وفي ختام المنافسات كرّم الدكتور بن طريف الفائزين، بحضور الدكتور رامي الهناندة مساعد عميد شؤون الطلبة إلى جانب كادر عمادة شؤون الطلبة، حيث جرى تسليم الدروع والكؤوس للجامعات والطلبة، تقديرًا لتميزهم في البطولة، وأشاد الدكتور بن طريف بالدعم المتواصل الذي تقدمه رئاسة جامعة عمان العربية لإنجاح الأنشطة الطلابية النوعية، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجان التنظيمية والجامعات المشاركة، والتي أسهمت في إخراج البطولة بصورة تعكس روح التنافس الحضاري والاحترافية التنظيمية.

ويُذكر أن جامعة عمان العربية تولي اهتمامًا خاصًا بتنظيم بطولة شطرنج سنوية على مستوى الجامعات الأردنية داخل الحرم الجامعي، في إطار سعيها إلى دعم الأنشطة الفكرية والذهنية، حيث تشهد البطولة سنويًا منافسات حافلة بالإثارة والتحدي، وتستقطب مشاركة واسعة من طلبة الجامعات من مختلف أنحاء المملكة.