جامعة عمان العربية تشارك في لقاء مدراء مراكز الريادة والابتكار في الجامعات الأردنية

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز مشاركة الشباب والطلبة في المبادرات الوطنية المرتبطة بالابتكار وريادة الأعمال، شاركت الجامعة في اللقاء الذي جمع مدراء مراكز الريادة والابتكار في الجامعات الأردنية، والذي نظمه (EPS Innovation Bank) تحت مظلة دائرة الاتصال الشبابي، بمشاركة واسعة من القيادات الأكاديمية ومدراء مراكز الريادة والابتكار من مختلف الجامعات الأردنية.

ومثّل جامعة عمان العربية في أعمال اللقاء الدكتور سامر عياصرة مدير مركز الابداع والابتكار وريادة الأعمال، والسيد يوسف الخالد من المركز، وبمشاركة عدد من طلبة الجامعة، وهم: الطالبة ريم الوديان، والطالب عبد الرحمن ياسين، في خطوة تعكس اهتمام جامعة عمان العربية بإشراك طلبتها في الفعاليات الوطنية التي تسهم في تنمية مهاراتهم الريادية وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع لديهم.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار إطلاق وتفعيل المجلس الاستشاري الأكاديمي (EPS)، الهادف إلى توحيد الجهود الأكاديمية وتعزيز التكامل والتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة لتنمية وإدارة رأس المال البشري داخل الجامعات الأردنية، ورفع كفاءة الطلبة وتعزيز جاهزيتهم للاندماج في سوق العمل والاقتصاد الريادي، وشهد اللقاء طرح ومناقشة مجموعة من المحاور الاستراتيجية، كان أبرزها استعراض نموذج عمل (EPS) وآليات تطبيقه داخل الجامعات، إلى جانب بحث آفاق التعاون والتكامل بين مراكز الريادة والابتكار، بما يعزز تبادل الخبرات وتطوير المبادرات المشتركة الداعمة للإبداع والابتكار لدى الطلبة والشباب الريادي، كما تخلل اللقاء الإعلان عن إطلاق عضوية المجلس الاستشاري الأكاديمي بمشاركة نخبة من القيادات الأكاديمية والخبراء، إضافة إلى مناقشة آلية تنفيذ مسابقة “أفضل عشرة طلاب” في الجامعات الشريكة، بهدف توفير منح تدريبية متخصصة مقدمة من (EPS) للطلبة المتميزين، مما يسهم في صقل مهاراتهم العملية والابتكارية، وتمكينهم من مواكبة متطلبات المستقبل واغتنام الفرص المهنية الواعدة.

وأكد المشاركون على أهمية هذه المبادرات الوطنية في ترسيخ الشراكة الفاعلة بين الجامعات والمؤسسات الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، مما يسهم في إيجاد بيئة تعليمية متطورة ومحفزة للإبداع، تربط الطلبة بفرص حقيقية في الاقتصاد وسوق العمل، وتعزز من قدراتهم على الابتكار والمنافسة، كما شددوا على ضرورة مواصلة التعاون بين مختلف الجهات الأكاديمية والريادية، بما ينسجم مع توجهات التحديث الاقتصادي، ويسهم في تمكين الشباب الأردني وتأهيله للمشاركة بفاعلية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والإبداع.