جامعة الزيتونة الأردنية توقّع مذكرات تفاهم دولية لتعزيز التدريب والبحث العلمي

خبرني - وقّعت جامعة الزيتونة الأردنية، ممثلةً بـ كلية الأعمال/ قسم ذكاء الاعمال ، عددًا من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون مع جهات دولية متخصصة، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي والتدريبي، وتطوير مهارات الطلبة، وفتح آفاق جديدة للشراكات المحلية والدولية.

وشملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم مع Odoo Middle East DMCC، بهدف دعم العملية التعليمية من خلال توفير قواعد بيانات تعليمية مجانية، وإتاحة استخدام تطبيقات Odoo للأغراض الأكاديمية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل لطلبة الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية، وتعزيز فرص الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع COSV ETS، بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، وبناء القدرات، وتطوير البرامج التدريبية والمشاريع المشتركة، إضافة إلى دعم فرص التدريب الميداني للطلبة، وتنفيذ مبادرات تنموية بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية.

وأكد الأستاذ الدكتور طارق القرم نائب رئيس الجامعة، أن هذه الاتفاقيات تأتي انسجاماً مع رؤية الجامعة في تطوير البيئة التعليمية وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، بما يسهم في تعزيز مهارات الطلبة وتهيئتهم لسوق العمل المحلي والدولي، إلى جانب توسيع مجالات التعاون البحثي والتقني مع المؤسسات والشركات العالمية.

وأشار إلى أن كلية الأعمال في جامعة الزيتونة الأردنية، ومن خلال قسم ذكاء الأعمال، لعبت دوراً محورياً في بناء هذه الشراكات وتفعيلها، انطلاقاً من حرصها على دعم الابتكار والبحث العلمي، وتعزيز التعليم التطبيقي، وتوفير فرص تدريبية نوعية تسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل والتنمية المستدامة.