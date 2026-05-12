كلية الأعمال في عمان العربية تسلط الضوء على قصة نجاح خريجتها اعتزاز شنيكات في لقاء ملهم

خبرني - في إطار سعي جامعة عمان العربية إلى تعزيز التواصل بين طلبتها وخريجيها، وربط التعليم الأكاديمي بالتجارب المهنية الناجحة، استضافت كلية الأعمال الخريجة المتميزة اعتزاز الشنيكات، وذلك في محاضرة تفاعلية بعنوان: "من طالبة في كلية الأعمال إلى قيادية"، هدفت إلى نقل تجربتها المهنية وقصة نجاحها إلى طلبة الكلية، بحضور الدكتور عمرو الزغول رئيس قسم إدارة الأعمال، وعدد من طلبة الكلية من مختلف التخصصات.

وخلال اللقاء قدّمت الشنيكات عرضًا لمسيرتها الأكاديمية والمهنية، مستذكرةً رحلتها منذ التحاقها بكلية الأعمال في جامعة عمان العربية وصولًا إلى توليها مواقع قيادية في مؤسسة التدريب المهني، حيث تُعد أول سيدة تشغل منصب مدير إقليم الوسط في المؤسسة، في خطوة تعكس ما تمتلكه من كفاءة وخبرة مهنية متميزة، وتحدثت الشنيكات عن أبرز المحطات والتحديات التي واجهتها خلال مسيرتها العملية، مؤكدةً أن الطموح والمثابرة والحرص على التطوير المستمر شكّلت الركائز الأساسية في تحقيق إنجازاتها المهنية، إلى جانب قدرتها على المواءمة بين مسؤولياتها الوظيفية واستكمال دراساتها العليا، مما أسهم في تعزيز خبراتها وتوسيع آفاقها القيادية والإدارية، كما أكدت على أهمية التعليم المستمر والتأهيل المهني في بناء شخصية قيادية قادرة على التكيف مع المتغيرات ومواجهة تحديات سوق العمل، مشيرةً إلى أن الاستثمار في المعرفة وتنمية المهارات الشخصية والعملية يمثلان عنصرًا جوهريًا في تحقيق النجاح والتقدم المهني، وقدمت الشنيكات خلال اللقاء مجموعة من الرسائل الملهمة لطلبة الجامعة حثّتهم فيها على الإيمان بقدراتهم، واستثمار سنوات الدراسة الجامعية في تطوير مهاراتهم وصقل شخصياتهم، إلى جانب أهمية الانخراط في البرامج التدريبية والأنشطة اللامنهجية التي تسهم في بناء شخصية متوازنة ومؤهلة للمنافسة والتميّز.

وبهذا الصدد أكدت الدكتورة عهود الخصاونة عميد كلية الأعمال في جامعة عمان العربية على أن الكلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التواصل المستمر مع خريجيها، باعتبارهم شركاء نجاح ونماذج ملهمة تعكس جودة المخرجات الأكاديمية للجامعة، مشيرةً إلى أن استضافة الكفاءات والخبرات المتميزة تسهم في إثراء البيئة التعليمية وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، وأضافت بأن كلية الأعمال تحرص على توفير بيئة أكاديمية محفزة تدعم الإبداع والابتكار وتنمّي المهارات القيادية لدى الطلبة، من خلال تنظيم الفعاليات واللقاءات التفاعلية التي تتيح لهم الاطلاع على قصص النجاح الواقعية والاستفادة من الخبرات المهنية المتنوعة، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل ويرسخ لديهم ثقافة التميز والتطوير المستمر.

وبدوره أكد الدكتور عمرو الزغول أن قسم إدارة الأعمال يحرص بصورة مستمرة على تنظيم اللقاءات والفعاليات النوعية التي تستضيف نخبة من خريجي الجامعة وأصحاب الخبرات المهنية المتميزة، بهدف إتاحة الفرصة أمام الطلبة للاطلاع على التجارب الواقعية والاستفادة منها في بناء مساراتهم الأكاديمية والمهنية، وأشار الزغول إلى أن هذه اللقاءات تأتي انسجامًا مع رؤية جامعة عمان العربية في إعداد كفاءات مؤهلة تمتلك المهارات والمعارف القادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل الحديث، وتعزيز جاهزية الطلبة للمنافسة والإبداع في بيئة الأعمال المتغيرة، وأضاف أن استضافة النماذج الناجحة من خريجي الجامعة تمثل قيمة نوعية للعملية التعليمية، لما لها من أثر إيجابي في تحفيز الطلبة على الاجتهاد والتطوير الذاتي، وتعزيز ثقافة الطموح والتميّز لديهم، إلى جانب ترسيخ أهمية الجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية في بناء مستقبل مهني ناجح ومستدام.

وفي ختام اللقاء أعربت الشنيكات عن اعتزازها بانتمائها إلى جامعة عمان العربية، مشيدةً بالدور الذي تقوم به الجامعة وكلية الأعمال في إعداد الطلبة أكاديميًا ومهنيًا، مؤكدةً أن الجامعة كانت محطة محورية في مسيرتها العلمية والعملية، وأسهمت في بناء خبراتها وتمكينها من الوصول إلى مواقع قيادية وتحقيق النجاح المهني.