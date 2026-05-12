جامعة الزيتونة الأردنية توقّع مذكرة تفاهم مع مركز أكاديما لتعزيز التدريب والبحث الصيدلاني

خبرني - وقّع رئيس جامعة الزيتونة الأردنية الأستاذ الدكتور محمد المجالي مذكرة تفاهم مع المدير التنفيذي لمركز أكاديما للتكافؤ الحيوي والدراسات الصيدلانية، الدكتورة رباب فايز تيم ، بحضور نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور طارق القرم، وعميد كلية الصيدلة الأستاذ الدكتور علاء الحسبان، وعدد من المسؤولين والأكاديميين من الجانبين.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الطرفين في المجالات الأكاديمية والتدريبية والبحثية، بما يسهم في تطوير مهارات طلبة كلية الصيدلة ورفع كفاءتهم العملية، من خلال توفير فرص تدريب ميداني متخصصة لطلبة الكلية في مرافق المركز، إلى جانب التعاون في تنفيذ الأنشطة العلمية والبرامج التدريبية وورش العمل ذات العلاقة بالعلوم الصيدلانية والتكافؤ الحيوي.

وأكد الأستاذ الدكتور محمد المجالي حرص الجامعة على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات المتخصصة، بما يعزز البيئة التعليمية التطبيقية لطلبتها، ويربط مخرجات التعليم الأكاديمي بمتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو توسيع مجالات التعاون العلمي والتدريبي، وتوفير فرص نوعية لطلبة كلية الصيدلة لاكتساب الخبرات العملية المتقدمة.

وأضاف أن الجامعة تسعى باستمرار إلى تطوير برامجها الأكاديمية من خلال الانفتاح على المؤسسات الرائدة محليًا وإقليميًا، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الطلبة ويعزز جاهزيتهم المهنية والبحثية.

من جهتها، أكدت الدكتورة رباب فايز تيم أهمية التعاون مع جامعة الزيتونة الأردنية، لما تتمتع به من سمعة أكاديمية متميزة وكفاءات علمية مؤهلة، مشيرةً إلى أن المركز يولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الطلبة وتدريبهم وفق أحدث المعايير المعتمدة في مجالات التكافؤ الحيوي والدراسات الصيدلانية.

وأعربت عن تطلعها إلى تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تسهم في تبادل الخبرات والمعرفة، وتعزز من فرص التدريب والتطوير المهني للطلبة، بما يخدم القطاع الصيدلاني ويدعم مسيرة البحث العلمي والابتكار.