الهانتا فيروس.. أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه

خبرني - يُعدّ الهانتا فيروس من الأمراض الفيروسية النادرة ولكنها خطيرة، إذ تنتقل العدوى غالبًا من القوارض إلى الإنسان وقد تؤدي إلى مضاعفات شديدة في الرئتين أو الكلى. في المقال الآتي، يُسلّط معهد العناية بصحة الأسرة (من معاهد مؤسسة الملك الحسين) الضوء على ماهية هذا الفيروس وطرق انتقاله وأعراضه والفئات الأكثر عرضة للإصابة به، إضافة إلى كيفية التشخيص وطرق العلاج والوقاية.

ازداد الاهتمام بهذا الفيروس عالميًا بسبب بعض الحالات المتفرقة التي سُجلت في عدة دول، إضافة إلى ارتفاع نسبة الوفيات في بعض الأنواع الشديدة من العدوى. وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن الهانتافيروس ليس فيروسًا جديدًا، بل هو مجموعة من الفيروسات المعروفة منذ عقود، لكنها ما تزال تمثل تحديًا صحيًا بسبب صعوبة تشخيصها المبكر وخطورتها المحتملة.

ما هو الهانتافيروس؟

الهانتافيروس هو مجموعة من الفيروسات التي تنتمي إلى عائلة (Hantaviridae)، وتعيش بشكل طبيعي في بعض أنواع القوارض مثل الفئران والجرذان دون أن تُسبب لها المرض. وعندما تنتقل هذه الفيروسات إلى الإنسان قد تؤدي إلى أمراض خطيرة تختلف حسب المنطقة الجغرافية ونوع الفيروس. ففي آسيا وأوروبا تسبب بعض الأنواع ما يُعرف بالحمى النزفية المصحوبة بمتلازمة كلوية، بينما تُسبب في الأمريكتيين متلازمة فيروس هانتا الرئوية أو القلبية الرئوية، وهي أخطر صور المرض.

وتوضح منظمة الصحة العالمية أن بعض أنواع الهانتافيروس قد تصل نسبة الوفاة فيها إلى 50% عند الإصابة الشديدة، خاصة إذا تأخر التشخيص والعلاج الداعم.

طرق انتقال العدوى:

ينتقل الهانتافيروس غالبًا من خلال استنشاق الهواء الملوث بجزيئات تحتوي على بول أو فضلات أو لعاب القوارض المصابة. كما يمكن أن تنتقل العدوى عند لمس الأسطح الملوثة ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين، وفي حالات نادرة قد تنتقل عبر عضّات القوارض.

وتحدث أغلب الإصابات أثناء تنظيف الأماكن المغلقة التي تنتشر فيها القوارض مثل المستودعات، الحظائر، الأكواخ القديمة، أو المنازل المهجورة. وعند كنس الفضلات الجافة أو استخدام المكنسة الكهربائية تتطاير الجزيئات الملوثة في الهواء، مما يزيد خطر استنشاق الفيروس.

وفي حالات نادرة جدًا سُجل انتقال محدود من شخص لآخر مع نوع يُسمى “فيروس الأنديز” الموجود في بعض مناطق أمريكا الجنوبية، لكن معظم أنواع الهانتافيروس لا تنتقل بين البشر.

أعراض الهانتافيروس:

تظهر الأعراض عادة خلال فترة تتراوح بين أسبوع وأربعة أسابيع بعد التعرض للفيروس، وقد تبدأ بشكل يشبه الإنفلونزا، مما يجعل التشخيص المبكر صعبًا. وتشمل الأعراض الأولية:

- الحمى وارتفاع درجة الحرارة.

- الصداع.

- التعب والإرهاق الشديد.

- آلام العضلات، خاصة في الظهر والفخذين.

- الغثيان أو القيء.

- آلام البطن والإسهال أحيانًا.

ومع تطور المرض قد تظهر أعراض خطيرة مثل:

- السعال الشديد.

- ضيق التنفس.

- امتلاء الرئتين بالسوائل.

- انخفاض ضغط الدم.

- فشل كلوي في بعض الأنواع.

وتُعد صعوبة التنفس من أخطر العلامات التي تستدعي التدخل الطبي العاجل، لأن المرض قد يتطور بسرعة كبيرة خلال أيام قليلة.

تشخيص المرض:

يعتمد تشخيص الهانتافيروس على التاريخ المرضي للمصاب، خصوصًا إذا كان قد تعرض للقوارض أو أماكن ملوثة بفضلاتها. كما تُستخدم تحاليل الدم للكشف عن الأجسام المضادة الخاصة بالفيروس، بالإضافة إلى اختبارات الحمض النووي للكشف المباشر عن الفيروس في المراحل المبكرة.

وقد يختلط تشخيص المرض مع أمراض أخرى مثل الإنفلونزا أو الالتهاب الرئوي أو كوفيد-19، لذلك يحتاج الأطباء إلى الانتباه لاحتمال الإصابة عند وجود أعراض تنفسية شديدة مع تاريخ تعرض للقوارض.

علاج الهانتافيروس:

حتى الآن لا يوجد علاج دوائي نوعي أو لقاح معتمد ضد معظم أنواع الهانتافيروس، ولذلك يعتمد العلاج على الرعاية الداعمة داخل المستشفى. وتشمل هذه الرعاية:

- إعطاء الأكسجين للمصاب.

- مراقبة وظائف الرئتين والقلب والكلى.

- تعويض السوائل بحذر.

- استخدام أجهزة التنفس الصناعي في الحالات الشديدة.

وتشير الدراسات إلى أن التشخيص المبكر والحصول على الرعاية المركزة بسرعة قد يزيدان فرص النجاة بشكل كبير.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة:

هناك بعض الفئات التي تكون أكثر عرضة للإصابة بالهانتافيروس، ومنها:

- العاملون في مكافحة القوارض.

- المزارعون وعمال الحقول.

- الأشخاص الذين ينظفون المباني القديمة أو المهجورة.

- هواة التخييم والرحلات البرية.

- من يعيشون في أماكن تنتشر فيها القوارض بكثرة.

كما أن سوء النظافة المنزلية وتخزين الطعام بشكل غير آمن يساعدان على جذب القوارض وزيادة خطر العدوى.

كيفية الوقاية من الهانتافيروس:

تُعتبر الوقاية من أهم الوسائل لمواجهة الهانتافيروس، لأن العلاج النوعي غير متوفر حتى الآن. ويوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ( CDC) بعدة إجراءات أساسية للوقاية، منها:

1 - مكافحة القوارض:

يجب إغلاق الفتحات والشقوق التي تسمح بدخول الفئران إلى المنازل أو المخازن، والتخلص من مصادر الطعام والمياه التي تجذبها. كما ينبغي حفظ الطعام في أوعية محكمة الإغلاق.

2 - تنظيف الأماكن الملوثة بطريقة آمنة:

لا يجب كنس أو شفط فضلات القوارض بالمكنسة الكهربائية، لأن ذلك ينشر الفيروس في الهواء. والطريقة الصحيحة هي:

- تهوية المكان جيدًا لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

- ارتداء قفازات وكمامة مناسبة.

- رش الفضلات بمحلول مطهر أو مبيض مخفف.

- استخدام مناديل أو أدوات تنظيف مبللة لجمع الفضلات.

- غسل اليدين جيدًا بعد الانتهاء.

3 - الحفاظ على النظافة العامة:

يساعد التخلص من النفايات بشكل منتظم وتنظيف أماكن تخزين الطعام على تقليل انتشار القوارض. كما يجب تجنب ترك بقايا الطعام مكشوفة داخل المنزل أو خارجه.

4 - الحذر أثناء التخييم أو الرحلات:

ينبغي تجنب النوم في أماكن تظهر فيها آثار القوارض، وعدم لمس جحورها أو فضلاتها. كما يُفضل حفظ الطعام بعيدًا عن متناول الحيوانات البرية.

5 - التوعية الصحية:

تلعب حملات التوعية دورًا مهمًا في تعريف الناس بمخاطر القوارض وطرق الوقاية من العدوى، خاصة في المناطق الريفية والزراعية.